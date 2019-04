Top 14: le LOU a une bonne gueule de qualifié

Il s'en rapproche: vainqueur dimanche à Pau (27-24) lors de la 21e journée du Top 14, Lyon a fait un pas de plus en direction de la phase finale, dont la route s'est en revanche obstruée pour le Stade Français et La Rochelle, battus la veille.

+ Lyon, la confirmation

Le LOU a les crocs de plus en plus acérés: oubliée l'équipe-surprise de la saison passée, demi-finaliste pour la première fois de son histoire moderne et seulement deux ans après sa remontée. Plus complète et tranchante derrière, elle gagné en maturité, renforcée judicieusement l'été passé par des joueurs d'expérience (Nakaitaci, Doussain, Wisniewski, Ngatai), venus se mêler à des cadres bien accrochés (Puricelli, Ivaldi) et à une jeunesse de plus en plus triomphante (Lambey, Cretin, Regard).

Ce cocktail mélangé de main de maître par Pierre Mignoni est proche d'une deuxième qualification de suite après avoir glané dans le Béarn sa cinquième victoire à l'extérieur, fiable indicateur de solidité. A cinq journées du terme de la saison régulière, les Lyonnais (60 pts) pointent en troisième position, avec huit points d'avance (deux victoires "simples") sur le premier non qualifié (Stade Français, 7e). Et leur calendrier (trois réceptions pour deux déplacements, chez les mal classés Agen et Grenoble) leur permet d'envisager sereinement un barrage à domicile.

Castres (4e, 58 pts) est également en bonne position après sa victoire contre La Rochelle (8e, 52 pts), qui a cédé un peu plus de terrain après sa cinquième défaite de suite. La série noire des Maritimes inquiète, même s'ils ont produit un contenu plutôt encourageant pour la suite. A l'inverse des Parisiens, indigents pendant une grosse heure sur la pelouse de Grenoble (défaite 21-17).

Avec quatre points de retard sur la 6e place, occupée par le Racing 92 avant son déplacement dimanche après-midi (16h50) à Clermont, et sous la menace de Montpellier (9e, 51 pts), Charentais et Parisiens n'ont quasiment plus le droit à l'erreur d'ici la fin de saison.

+ Toulouse, une défaite formatrice?

Loin devant, Toulouse a fini par chuter: après six mois d'invincibilité en France (13 victoires et un nul), le leader (76 pts) est tombé, battu à Marseille par Toulon (25-10). Décompression dans la foulée de sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe obtenue le weekend précédent (22-21 sur le terrain du Racing 92)? Défaite stratégique, surtout: les Rouge et Noir, dominés sous la pluie du Vélodrome par la puissance varoise, n'ont pas su changer leur fusil d'épaule et renoncer en partie au jeu du mouvement qui fait leur force depuis le début de saison.

Ils devront en tirer les leçons en vue des demi-finales, qu'ils sont tout proches de rejoindre: une phase finale de championnat se gagne souvent avec pragmatisme et par la force des avants. Le Stade Toulousain ne le sait que trop bien, lui qui a dominé la France dans les années 1990 et 2000 en réduisant souvent la voilure lors des matches couperets.

+ Grenoble fait coup double

Dans le bas de tableau, Grenoble a renoué avec ses espoirs de maintien en même que la victoire, qui le fuyait depuis le début de l'année. Le promu isérois (13e, 24 pts) a non seulement pris ses distances sur Perpignan (14e, 12 pts), quasiment condamné à retrouver la Pro D2 après sa défaite à Bordeaux-Bègles (31-22), mais il peut également sérieusement envisager de se sauver sans passer par la case barrage, face au finaliste de Pro D2.

Le FCG est ainsi revenu à cinq points d'Agen (12e, 29 pts), battu à Montpellier (33-17), un écart qu'il peut espérer encore diminuer lors de la prochaine journée, puisqu'il recevra de nouveau (Toulon), quand le SUA se déplacera encore (à Paris). Pau (11e, 33 pts) n'est pas non plus complètement à l'abri d'un retour des Grenoblois.