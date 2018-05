Top 14: le manager de lyon salue la qualification de Lyon pour les demies

"Les gens du club n'y croient pas": le manager de Lyon Pierre Mignoni a salué la qualification de son club pour les demi-finales du Top 14, deux ans seulement après sa remontée et pour sa première phase finale, vendredi aux dépens de Toulon au nombre d'essais marqués (19-19 a.p.).

Q: Quel est votre sentiment après cette exploit?

R: "Venir ici à Mayol et gagner... Comme je l'ai dit aux joueurs, on avait tout à gagner, alors que beaucoup de journalistes disaient qu'on avait tout à perdre. On avait une chance sur quatre de gagner. Quand on tient une chance, il faut la saisir. On a eu un peu de réussite. Toulon aurait pu marquer un ou deux essais (en plus). Après, on a fait preuve de beaucoup d'énergie, respecté des choses simples sur l'organisation. On a su les faire déjouer. Bravo à mes joueurs, c'est incroyable, un bel exploit."

Q: Imaginiez-vous en début de saison pouvoir jouer les demi-finales?

R: Oui. On voulait finir dans les six (qualifiés). On savait que ce serait dur car onze clubs peuvent y être. On savait qu'on passerait peut-être la tête au dernier moment, ce qu'il s'est passé. Ca se joue à rien. Je suis très heureux pour le club, qui a souffert, est descendu en Pro D2, en Fédérale 1. Les gens du club n'y croient pas. C'est inespéré. On n'a pas le meilleur effectif, il faut être honnête."

Q: Quand vous êtes venus à Toulon en décembre, vous aviez piqué une grosse colère après une lourde défaite (11-39). Et moins de six mois plus tard...

R: "On était dans un trou. On était au coeur d'une série de défaites après avoir réussi un bon début de saison. Mais là, j'ai su qu'on allait se qualifier. Car on aurait pu sombrer mais les garçons ont bossé très dur. J'ai été très dur, eu des doutes. Le groupe aurait pu éclater, mais les mecs sont restés dans les clous."

Propos recueillis en conférence de presse