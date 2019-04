Top 14: le point sur la lutte des classes

Si Clermont et surtout Toulouse devraient rallier les demi-finales et Perpignan retourner en Pro D2, la bataille sera acharnée, lors des quatre derniers matches, pour les quatre places de barragistes et la 13e, synonyme de match d'accession-relégation. Le point sur les forces en présence avant la 23e journée samedi et dimanche.

+ Barrages à domicile: Lyon en pole

. Lyon (3e, 65 pts, +133). Forces: ses trois points d'avance sur le Racing et Castres et un calendrier favorable (déplacements chez les mal classés Agen et Grenoble, réceptions de Bordeaux-Bègles et La Rochelle).

Faiblesse: éventuellement, justement, le calendrier, qui lui propose presque uniquement des équipes qui joueront leur peau (sauf peut-être Grenoble lors de la dernière journée).

. Racing 92 (4e, 62 pts, +123). Forces: un programme abordable, avec trois déplacements, certes, mais chez des mal classés (Perpignan, Agen et Pau). La force de caractère après l'élimination en Coupe d'Europe, montrée à Clermont (31-31) puis contre Montpellier (26-25).

Faiblesse: le poids, justement, de cette sortie de route prématurée en Coupe d'Europe. Lors de fins de matches serrées, les vieux fantômes pourraient ressurgir.

. Castres (5e, 62 pts, +15). Forces: le champion de France adore l'odeur des matches couperets. Il voudra de surcroît clore en beauté l'ère Christophe Urios, qui quittera son poste de manager en fin de saison.

Faiblesses: le calendrier de loin le plus compliqué des trois prétendants, avec les réceptions de Toulouse et Montpellier et un déplacement à Agen, qui jouera peut-être son maintien. Et le CO a déjà chuté trois fois à domicile.

+ Barrages: un trio à couteaux tirés

. Bordeaux-Bègles (6e, 57 pts, +35). Force: la volonté de marquer l'Histoire du club en décrochant enfin sa première participation à la phase finale.

Faiblesses: un calendrier dantesque avec la réception de Toulouse pour des voyages à Toulon, Lyon et chez son concurrent direct, La Rochelle. Or, l'UBB n'a plus gagné à l'extérieur depuis fin décembre. Les fantômes des dernières saisons, où elle a laissé échapper la qualification, pourraient réapparaître.

. La Rochelle (7e, 57 pts, +15). Forces: le programme, puisque les Maritimes peuvent raisonnablement viser trois victoires (déplacements à Perpignan et Lyon, réceptions de Toulon et Bordeaux-Bègles), qui pourraient suffire. Le parcours en Challenge européen les a relancés.

Faiblesses: la perspective de la première finale continentale pourrait justement faire perdre du jus. L'incertitude autour de la composition du futur staff, puisque l'entraîneur des arrières Xavier Garbajosa est annoncé sur le départ.

. Stade Français (8e, 56 pts, +19). Force: les Parisiens ne sont jamais aussi forts que dos au mur. Ils l'ont encore prouvé lors de la précédente journée, avec une victoire contre Agen à 13 contre 15 (25-22).

Faiblesses: un calendrier compliqué (réception de Clermont, déplacements au Racing et à Montpellier), les absences sur blessure de Kylan Hamdaoui et Yoann Maestri, la suspension jusqu'à la fin de la saison régulière de Jonathan Danty et le potentiel impact sur le groupe des remous au sein du staff.

. Montpellier (9e, 52 pts, +57). Force: le MHR n'a plus rien à perdre.

Faiblesse: il a besoin de plusieurs faux pas de ses concurrents et de réaliser un parcours sans-faute alors qu'il se déplacera à Castres et Clermont.

+ 13e place: un Grenoble-Agen bouillant

. Pau (11e, 34 pts, -195). Forces: les six points d'avance sur le barragiste Grenoble, que la Section recevra lors de l'avant-dernière journée.

Faiblesses: sa dynamique, la moins bonne des trois équipes (quatre défaites de suite). Pour l'enrayer, le manager Simon Mannix a présenté sa démission, cela suffira-t-il?

. Agen (12e, 30 pts, -212). Forces: le SUA a déjà connu cette situation la saison passée et voudra probablement clore en beauté la page Maurico Reggiardo, son manager qui quittera le club en fin de saison.

Faiblesses: un calendrier très délicat, avec les réceptions de trois cadors (Lyon, Castres et le Racing) pour un déplacement à Grenoble, concurrent direct. Et l'incroyable défaite à Paris (25-22 après avoir joué à 15 contre 13) pourrait avoir laissé des traces.

. Grenoble (13e, 28 pts, -167). Forces: le FCG est sur une bonne lancée, vainqueur de ses deux derniers matches. Et son programme est plus favorable que celui d'Agen, qu'il recevra avant de se rendre à Pau puis d'accueillir Lyon, qui n'aura peut-être plus rien à jouer.

Faiblesses: ses deux points de retard sur Agen et une habitude certainement moindre des matches à quitte ou double.