Top 14: le Racing 92 rapatrie Carter

Il est de retour: un peu plus de neuf mois après son départ, la légende des All Blacks Dan Carter va faire son retour au Racing 92 "au mois de mars", très probablement pour une "pige" jusqu'à la fin de la saison, a annoncé dimanche le club francilien.

"Carter is back!" C'est par cette vidéo projetée sur l'écran géant de l'Arena de Nanterre, juste avant le coup d'envoi de son match de Top 14 contre Toulouse, que le Racing a annoncé le retour de l'enfant prodige, qui a passé près de trois saisons dans les Hauts-de-Seine, de l'après Coupe du monde 2015 au printemps 2018. Avant de rejoindre le Japon et les Kobelco Steelers, remportant le championnat mi-décembre.

Carter, qui fêtera ses 37 ans le 5 mars, devrait effectuer une "pige" jusqu'à la fin de saison pour pallier l'absence de l'ouvreur sud-africain Pat Lambie, qui a annoncé en janvier la fin de sa carrière après de nombreuses commotions cérébrales.

A ce poste stratégique, le Racing, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe (31 mars contre Toulouse) et en course pour la qualification en phase finale du championnat, ne dispose d'aucune doublure véritablement fiable à Finn Russell, par ailleurs mobilisé par le Tournoi des six nations jusqu'à mi-mars. Les suppléants actuels de l'Ecossais sont en effet Raphaël Lagarde, arrivé de Bayonne (Pro D2) l'été dernier, et le Fidjien Ben Volavola.

Carter, double champion du monde avec la Nouvelle-Zélande (2011 et 2015), revient dans un club qu'il a aidé à remporter le championnat de France en 2016 et à atteindre à deux reprises la finale de la Coupe d'Europe (2016 et 2018). Ses deux dernières saisons ont été moins brillantes que la première, la faute notamment à plusieurs blessures.

Son passage a également été marqué par l'affaire des corticoïdes, dans laquelle il a été blanchi en avril 2017, et par un contrôle en état d'ivresse au volant à Paris en février 2017.

Elu trois fois meilleur joueur du monde (2005, 2012 et 2015), il détient le record de points inscrits en sélection (1598 points en 112).