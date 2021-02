Top 14: le Racing rattrape La Rochelle, Montpellier se réveille

Resserrement dans le haut du classement: le Racing 92 a profité dimanche de sa victoire étriquée contre La Rochelle (26-22) pour revenir à sa hauteur à la deuxième place du Top 14. Clermont et Montpellier ont signé les autres bonnes opérations des matches en retard du week-end.

Les Rochelais, qui avaient l'occasion en cas de succès dans les Hauts-de-Seine de ravir au Stade toulousain les commandes du championnat, ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Globalement dominateurs sur la pelouse synthétique de l'Arena, ils se sont sabordés en offrant à leur adversaire, opportuniste, deux essais lors des deux entames de chaque période, sur deux touches perdues près de leur ligne.

"Le plus gros regret, ce sont les 14 points qu'on donne", a déploré après coup le capitaine maritime Romain Sazy tout en saluant le "caractère" de son équipe. "On a pris du plaisir, on a senti que c'était tout proche".

Menés 23-5 après leur seconde offrande, les joueurs de Jono Gibbes ont fait preuve d'une belle réaction d'orgueil pour aller chercher le bonus défensif, qui leur permet de conserver leur place de dauphin, à égalité de points avec le Racing, mais avec un match en moins.

La réussite au pied de leur jeune ouvreur Antoine Gibert, auteur d'un six sur six face aux perches, a fait la différence pour des Racingmen privés de nombreux cadres, blessés ou retenus en sélection pour le Tournoi des six nations.

La Rochelle devait également composer sans sa "colonne" bleue Bourgarit-Alldritt-Dulin, mais le troisième ligne néo-zélandais Victor Vito a signé son grand retour aux affaires, après quatre mois d'absence, d'un essai en position d'ailier.

- Lyon "dans le dur" -

Petit événement dans une des autres séances de rattrapage du week-end: Montpellier a enfin gagné un match de rugby, samedi, contre le Stade français (31-6).

Ca ne lui était plus arrivé depuis le 4 décembre, à Clermont. Une éternité.

Le MHR avait enchaîné depuis lors neuf défaites consécutives, sept en championnat et deux en coupe d'Europe, en craquant à plusieurs reprises dans l'emballage final.

Les Montpelliérains ont cette fois maîtrisé leur sujet de bout en bout, malgré la pluie, pour briser cette série noire et offrir un premier succès à Philippe Saint-André, appelé à la rescousse début janvier pour remplacer Xavier Garbajosa sur le banc.

"Je suis heureux pour les joueurs et le staff, mais c'est juste un match. On doit repartir au boulot avec de l'humilité et de la solidarité", a déclaré, mesuré, l'ancien sélectionneur du XV de France.

Son homologue parisien Gonzalo Quesada, "très agacé" et "très déçu", a pointé de son côté le "manque de caractère" de ses joueurs, en difficulté loin de leurs bases.

La veille, Clermont s'était repositionné à la quatrième place du classement à la faveur d'une victoire contre Lyon (26-18), concurrent direct pour le top 6.

Deux actions individuelles de Tim Nanai-Williams et Alivereti Raka ont éclairé un match assez terne dans l'ensemble.

Battu trois fois lors de ses quatre dernière sorties, le LOU va devoir rapidement relever la tête pour rester dans la course aux phases finales. Son entraîneur, Pierre Mignoni, est le premier à le reconnaître: son équipe est "un peu dans le dur en ce moment".