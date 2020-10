Top 14: le Racing remporte le derby face au Stade français pour oublier l'Europe

Une victoire sur le fil pour évacuer la frustration: le Racing a remporté au bout du suspense le derby francilien (27-25) sur le terrain du Stade français, samedi lors de la 6e journée de Top 14, mettant derrière lui la défaite en finale de la Coupe d'Europe le week-end dernier contre Exeter (31-27).

Comme un symbole en ces temps de rencontres internationales qui privent le Racing de neuf de ses joueurs, c'est Antoine Gibert, 22 ans et formé au club, qui a offert la victoire au club des Hauts-de-Seine sur une pénalité en toute fin de match (80e+4).

"Le fait que ce soit lui, le petit minot du club, qui nous donne la victoire, ça fait vraiment plaisir pour lui", a salué le capitaine du jour, le centre Henry Chavancy, au micro de Canal+ Décalé.

Les Bleu et blanc menaient déjà 11-6 à la mi-temps, grâce notamment à ce qui était alors le seul essai du match, par leur ailier Dorian Laborde (33e).

Mais, si le club des Hauts-de-Seine a fini la première période plus fort que son rival, c'est bien le Stade français qui a débuté la deuxième avec les meilleures intentions. Le club hôte est repassé devant grâce à un essai, transformé celui-ci, du pilier Tolu Latu (44e), avant de porter le score à 22-11 sur des pénalités de Segonds (49e, 54e, 57e), auteur au total de 20 points au pied.

Bousculé, le Racing a fini par se réveiller. Par une pénalité de Maxime Machenaud, d'abord (67e), puis par un essai de Chavancy (72e), transformé par le même Machenaud. Revenus à un point, ils se sont accrochés jusqu'à obtenir cette pénalité dans les arrêts de jeu, transformée par leur jeune ouvreur. "Une fin de match assez exceptionnelle", a salué Chavancy.

Avec cette victoire au bout du suspense, sa troisième en quatre rencontres de Top 14 cette saison, le Racing remonte au sixième rang, et ce malgré un voire deux matches en retard sur ses adversaires. A présent, les Bleu et blanc peuvent se concentrer sur la France, et ainsi oublier l'Europe.