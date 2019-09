Top 14: le Racing se rassure à l'Arena face à Castres

Le Racing 92 s'est rassuré en battant Castres 23-14 dimanche à l'Arena, où il avait été surpris une semaine plus tôt par Bayonne, et en ouvrant son compteur de points lors de la 2e journée de Top 14.

Laurent Travers peut être globalement satisfait. Mis sous pression par le départ complètement raté face au promu bayonnais (24-17), l'entraîneur des Ciel et Blanc a vu ses joueurs dominer sans trembler un adversaire qui leur pose toujours des difficultés.

Le club des Hauts-de-Seine espérait même terminer le match sans carton jaune, la discipline lui ayant coûté le match face à l'Aviron. Las, sitôt entré en jeu, le flanker Yoan Tanga-Mangene a écopé de sa deuxième exclusion temporaire en une semaine pour un plaquage haut sur Thomas Combezou (78e).

Mais sinon, les avants ont tiré le Racing vers le haut, Donnacha Ryan volant une touche aux 22 m castrais pour amener le premier essai du match, inscrit par Fabien Sanconnie (7e).

Et quand le CO s'est réveillé en fin de première période, le pack altoséquanais a fait le travail, remportant une mêlée cruciale sur introduction castraise à 5 m de sa ligne. Il a aussi fourni les munitions au buteur Teddy Iribaren (pénalités à la 21e, 43e, 55e) et obtenu l'exclusion de Sosefo Falatea (58e) et d'Anthony Jelonch (72e) pour fautes répétées.

Dans cette histoire d'avants, les Castrais n'ont pas été ridicules et ont su reprendre le dessus par moments, offrant deux pénalités après mêlée à Julien Dumora (27e, 52e).

Et sinon? Les rares spectateurs à s'être aventurés à La Défense (7.000 selon le club) se sont ennuyés ferme. Hormis l'essai après interception de l'ouvreur Antoine Gibert, qui a anticipé une passe forcée de Ludovic Radosavljevic, gêné par un plaquage sur un coéquipier, pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Dumora a signé la plus belle action du match à la dernière minute en transperçant la défense adverse pour servir Geoffrey Palis (79e). Un essai qui ne changera rien.