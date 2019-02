Top 14: le rebond de Toulon  

Toulon a remis la marche en avant en s'imposant avec le point de bonus offensif face à Pau (38-11), au stade Mayol, samedi pour la 17e journée de Top 14.

Après une semaine très mouvementée marquée par les déclarations fracassantes du président Mourad Boudjellal, Toulon a renoué avec la victoire et se donne de l'air dans la course au maintien. Avec cette victoire bonifiée, les Toulonnais (10e) passent devant leur adversaire du soir. "Quand les joueurs mettent l'état d'esprit, tu arrives à te créer des occasions et à marquer des essais", a analysé Sébastien Tillous-Borde, entraîneur des arrières du RCT.

En revanche, avec sa onzième défaite de la saison, Pau (11e) devra regarder derrière et lutter avec Grenoble et Agen pour sa survie en Top 14.

Les Varois ont immédiatement pris les commandes du match grâce à un essai de leur demi de mêlée international gallois Rhys Webb (11) à la suite d'un départ au ras d'un regroupement. Puis, les Toulonnais ont resserré l'étau et ont inscrit quatre essais de plus grâce au troisième ligne argentin Facundo Isa (13), à l'ailier fidjien Josua Tuisova (32), à l'ailier Daniel Ikpefan (52) et au demi de mêlée Anthony Méric (80). A noter, le sans-faute face aux perches de l'international français François Trinh-Duc (cinq transformations et une pénalité).

Maladroite, la Section a pu réagir uniquement par intermittence comme sur l'essai du talonneur Quentin Lespiaucq (24) après un maul à la suite d'une touche. Les Béarnais repartent de leur déplacement à Mayol sans le moindre point. "On a été inexistant les vingt premières minutes. Pas complètement mais pour espérer à Mayol, il fallait faire mieux", a commenté Simon Mannix, entraîneur de Pau.