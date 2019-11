Top 14: le Stade Français "ne descendra jamais", assure son président

Le Stade Français, club historique 14 fois champion de France mais aujourd'hui dernier du Top 14, "ne descendra jamais" en Pro D2, a assuré samedi son président et propriétaire, le milliardaire suisse Hans-Peter Wild.

Paris peut-il descendre? "Vous rigolez? Jamais, jamais. Je suis très confiant, ça va aller. Nous ne descendrons pas", a répondu l'homme d'affaire lors d'une conférence de presse de présentation du nouveau directeur général Thomas Lombard, nommé le 17 octobre, et à la veille d'un derby capital contre le Racing 92, avant-dernier du championnat.

"Il y a une situation sportive qui n'est pas satisfaisante, c'est une évidence et on est très alertés là-dessus", a continué Thomas Lombard, évoquant "le spectre de la relégation".

"On a beaucoup travaillé pour faire de ce derby capital, déjà sportivement, une marche et un tremplin pour nous, et pour faire revenir les supporters, recréer une énergie autour du Stade Français qui est un peu englué dans les profondeurs du classement".

L'ancien centre ou ailier international français (12 sélections) a promis qu'"il se passera pas mal de choses demain (dimanche)", essayant peut-être de retrouver un peu du faste de la période qu'il a connue comme joueur au tournant des années 2000 avec quatre titres de champion de France sous la présidence de Max Guazzini.

Le "Docteur" Wild a par ailleurs tenu a redire toute sa confiance en son entraîneur sud-africain Heyneke Meyer: "nous avons un entraîneur excellent, nous n'avons pas à débattre de ses qualités, (...) il a une énorme expérience", ayant notamment été à la tête des Springboks.

"J'ai l'habitude de résoudre les problèmes, ça a été le cas lors des quarante années de ma vie d'entreprise", a ajouté Wild, propriétaire depuis 2017 et président depuis le 19 septembre.

Meyer, présent lui aussi au Stade Jean-Bouin, a tenu à dire quelques mots en français, avant de retourner avec ses joueurs: "C'est très important pour nous de respecter l'histoire, les traditions et les supporters du club".

Il a également applaudi l'officialisation par le club de l'arrivée "avec effet immédiat" de Julien Arias dans l'encadrement après 16 saisons passées au club comme joueur au poste d'ailier, deux titres de champion de France (2007 et 2015) et un Challenge européen (2017).