Top 14: les bons, la meute et le néant

Tout en haut, Lyon et Bordeaux. Tout en bas, le Stade Français. Et entre les deux, tous les autres: onze équipes sont séparées par cinq petits points avant la 10e journée de Top 14, qui peut redistribuer les cartes et s'ouvre avec Racing 92-Bordeaux samedi.

Le cru 2019/2020 du Top 14 a du corps. Une densité qui se mesure à l'écart entre le troisième Pau (21 points) et le 13e et barragiste Agen (16 points), cinq points, soit le plus faible entre ces deux positions à ce stade de la saison depuis dix ans.

Le match d'ouverture de cette journée (samedi, 15h30) est un bon exemple du paradoxe de ce championnat: en cas de succès, le Racing (10e, 18 pts), tout juste sorti de la zone rouge grâce à sa victoire bonifiée dans le derby francilien, peut provisoirement monter à la 3e place et se placer derrière son adversaire du jour l'UBB (2e, 30 pts).

"On peut se retrouver dans les quatre premiers comme on peut se retrouver dans les quatre derniers", met en garde l'entraîneur du Racing Laurent Travers. "A nous de faire ce qu'il faut pour se mettre dans une situation confortable qui laisse plus d'espace à la confiance et à la sérénité."

Faire ce qu'il faut, c'est s'occuper de l'UBB, un des deux bons élèves de ce premier tiers de saison avec le LOU et bien décidé, sous les ordres de Christophe Urios, à se hisser enfin jusqu'à une phase finale qui se refuse aux Girondins depuis leur accession en 2011.

- Toulouse et Clermont dans le rétro -

Mais en cas de défaite, Bordeaux se retrouverait à son tour dans le trafic et pourrait voir revenir le finaliste sortant Clermont, qui reçoit Agen samedi à 18h00, et le champion en titre Toulouse, qui accueille Bayonne dimanche à 16h50.

Face aux Agenais barragistes, l'ASM (6e, 20 pts) est plus que favorite, d'autant que deux "Jaunards Bleus" sont de retour: le centre Wesley Fofana et l'ailier Damian Penaud, malgré deux dents en moins.

Mis à part Antoine Dupont toujours blessé au dos, Toulouse a de son côté déjà récupéré ses mondialistes français et ça se voit: le Stade peut enchaîner contre Bayonne une deuxième victoire de suite en Top 14 après la démonstration contre l'ASM (34-8) et une quatrième d'affilée en comptant les deux succès en Coupe d'Europe (Gloucester, Connacht).

Un succès et le Stade Toulousain (8e, 19 pts) passerait devant l'Aviron Bayonnais (4e, 21 pts) et rétablirait la hiérarchie avec le promu qui squattait jusque-là les premières places.

- L'ogre lyonnais menacé ? -

Tout en haut, c'est d'un piédestal que le LOU scrute pour l'instant le chaos du championnat, avec 35 points et une seule défaite (à Clermont).

Mais à l'heure d'un déplacement périlleux à Montpellier, la confiance sera-t-elle au rendez-vous, après deux défaites en Coupe d'Europe à Northampton (25-14) et contre le Leinster (13-6) ?

Ce piètre début en Coupe d'Europe montre à Lyon, qui a perdu huit matches sur huit depuis ses débuts dans l'épreuve la saison dernière, tout le chemin qu'il reste à parcourir pour atteindre le top niveau continental.

Reste à voir quel visage offrira le LOU, le pâle, version Europe, ou bien celui haut en couleur du Top 14, meilleure attaque et meilleure défense de l'Hexagone, samedi à 20h45 à Montpellier aux portes du podium (7e, 19 pts).

- Match de la peur à Brive-

Bien loin des problèmes de riche des Lyonnais, à l'autre bout du classement, le Stade Français n'a lui plus le droit à l'erreur.

Dernier (9 pts) avec deux victoires pour sept défaites et une différence de points abyssale (-149), les hommes en rose vont en Corrèze (dimanche, 12h30) pour un match de la peur contre un adversaire direct pour le maintien, Brive (12e, 18 pts).

Surprenant troisième, Pau essaiera de préserver cette place face à Toulon, samedi à 18h. Même jour, même heure, dans un autre match du peloton, La Rochelle (9e, 18 pts) reçoit Castres (11e, 18 pts) pour, comme tout le monde, espérer prendre la bonne échappée.