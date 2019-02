Top 14: Lyon bat Clermont et se hisse sur le podium

Lyon a pris la troisième place du Top 14 en remportant un 5e succès consécutif contre une équipe de Clermont diminuée (19-13), dimanche à Gerland en clôture de la 17e journée.

Il faudra certainement de nouveau compter en phase finale sur le Lou, qui n'a plus perdu une rencontre de Top 14 depuis Noël. Devant plus de 18.000 spectateurs, Lyon a su se montrer plus patient que brillant et revient à quatre points de l'ASM, qui conserve sa deuxième place derrière Toulouse.

"C'est la première fois depuis longtemps que nous sommes en difficulté à Gerland. Je suis très heureux pour les joueurs qui ont su gagner un match très serré. Notre banc a fait la différence. Contrairement à la semaine dernière au Stade Français, où je n'étais pas satisfait de l'entrée de certains", a admis le manager lyonnais, Pierre Mignoni.

Clermont s'est présenté dans le Rhône privé de huit joueurs retenus en sélection – Falgoux, Vahaamahina, Iturria, Penaud, Lopez, Parra, Fofana avec l'équipe de France, Laidlaw avec l'Ecosse.

Mais cela n'a pas empêché les Auvergnats de tenir la dragée haute aux Lyonnais, et ils auraient certainement mérité de décrocher un point de bonus défensif.

Mais ils ont terminé sans buteur de métier, et ne peuvent en vouloir au jeune demi de mêlée remplaçant Kévin Viallard d'avoir manqué une pénalité bien placée en fin de match (76e).

"Nous avons tout mis sur le terrain, mais nous avons manqué d'efficacité. Nous avons plus perdu le match que les Lyonnais ne l'ont gagné", a pesté l'arrière clermontois Nick Abendanon.

D'un autre côté, le score aurait pu être plus lourd si les Lyonnais n'avaient pas été aussi maladroits dans les transmissions.

Ils s'en sont finalement remis à leur ouvreur Jonathan Wisniewski, passeur sur le seul essai lyonnais et qui a réussi tous les points au pied.

Après avoir laissé passer l'orage clermontois, les Lyonnais ont marqué sur leurs deux premières incursions dans le camp adverse.

Wisniewski a percé et offert l'essai au centre Charlie Ngatai (7-3, 14e), avant d'ajouter une pénalité (10-3, 19e).

Maladroits, les Lyonnais ont également perdu deux ballons sur la ligne d'en-but adverse (21e, 32e).

"Nous avons commis plusieurs fautes de mains mais nous avons réussi à mettre les Clermontois à la faute et Jonathan (Wisniewski) a fait le reste au pied. Notre adversaire a eu des temps forts, mais nous avons été solidaires en défense", a analysé pour sa part le 2e ligne du LOU Loann Goujon.

Après une domination stérile en début de partie, Clermont a plié mais sans rompre pour revenir à égalité avant la pause, sur un essai de Paul Jedrasiak (10-10, 35e).

En deuxième période, Wisniewski a encore passé trois pénalités pour offrir un court mais précieux succès à son équipe.