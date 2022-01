Top 14: Lyon enchaîne face à Pau 35 à 10

Six jours après son succès sur le Racing au stade de Gerland, Lyon a enchaîné une deuxième victoire d'affilée (35-10) à domicile, samedi après-midi, pour le compte de la 15e journée de Top 14.

Grâce à ce huitième succès cette saison, le quatrième avec bonus offensif, le Lou remonte à la quatrième place, à égalité de points (40) avec Montpellier. De son côté, Pau, mené tout au long de la partie, n'a jamais été en mesure de décrocher une deuxième victoire à l'extérieur cette saison et reste huitième au classement, avec 28 points.

Contre un adversaire venu à Lyon se tester dans l'optique de la qualification, les Lyonnais n'ont pas tremblé. D'abord en difficulté dans la conquête, notamment en touche, avec trois lancers perdus en première période, les Lyonnais ont compensé par leur puissance.

Ils ont notamment pu compter sur l'impact de leur capitaine et troisième ligne centre, le Néo-Zélandais Jordan Taufua, auteur d'un doublé (7e, 32e), et de l'ailier fidjien Josh Tuisova, leur fer de lance derrière, encore auteur d'un essai (22e) et d'un match complet.

Titularisé pour la première fois de la saison à domicile, l'ouvreur néo-zélandais Lima Sopoaga a fait le job face aux perches (4 coups de pied réussis sur cinq tentés). Il a continué de prendre ses marques dans le jeu, avec une belle passe pour offrir son premier essai en Top 14 à l'ailier géorgien Davit Niniashvili (28-10, 44e), synonyme de bonus offensif pour Lyon.

De leur côté, les Palois se sont nourris de la fébrilité de Lyon au moment de sortir de son camp pour alimenter le tableau d'affichage en première période. Le deuxième ligne Martin Puech a profité d'un ballon perdu dans un ruck pour rester au contact au score (14-10, 24e). En deuxième période, les visiteurs ont peiné à aller dans le camp adverse et à lancer leur jeu.