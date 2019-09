Top 14: Lyon et Bordeaux peuvent déjà creuser l'écart

Un monstre à deux têtes: Lyon et Bordeaux-Bègles, écrasants leaders du Top 14 avec six points d'avance sur leur premier poursuivant, pourraient encore creuser l'écart en tête du classement, respectivement chez le Racing 92 et à Montpellier, lors de la 5e journée ce week-end.

Christophe Urios, arrivé cet été sur le banc girondin, semble avoir réussi à faire franchir un cap à l'UBB. Pour ce début de deuxième bloc, deux semaines après leur écrasant succès 52-3 contre un bien pâle Stade Français, les Girondins, devront remettre le couvert dimanche (12h30) chez des Montpelliérains en quête de rachat, après leur revers à Agen (29-10).

Et ce, sans leur deuxième ligne Masalosalo Tutaia, suspendu quatre semaines à la suite de son carton jaune à Castres (3e journée).

Comme Bordeaux-Bègles, le LOU cumule 4 succès, deux bonus et 18 points au bénéfice d'un calendrier avantageux : il a disputé trois de ses quatre premières rencontres à domicile. Mais contrairement à l'UBB, qui devra se déplacer trois fois sur ce deuxième bloc, le leader du Top 14 ne voyagera que deux fois, à commencer par le Racing 92 samedi (20h45).

En difficulté depuis le début de saison, les Franciliens ont empoché deux bonus défensifs à Toulouse (20-17) et à Toulon (32-29), mais se sont inclinés trois fois en quatre matches.

Et une victoire face aux hommes de Pierre Mignoni tiendrait de l'exploit, tant les Lyonnais semblent au-dessus du lot en ce début de saison. Le LOU sera emmené par le deuxième ligne et capitaine Félix Lambey, non retenu au Japon avec le XV de France... Mais devra composer sans son jeune centre Pierre-Louis Barassi, 21 ans, appelé en sélection pour pallier le forfait de Wesley Fofana.

. La Section veut sa revanche

Sur la dernière marche du podium, Pau a dû cocher la date de cette cinquième journée de championnat depuis bien longtemps. Humiliée la saison passée à Toulouse (83-6), la Section Paloise veut aller chercher sa revanche cette année.

Et elle arrive en position de force à Ernest-Wallon, avec trois succès glanés au premier bloc, quand Toulouse a perdu trois fois. Le Stade Toulousain, décimé par les absences de sa douzaine d'internationaux au Japon, voudra toutefois se reprendre pour s'éloigner de la zone rouge.

A l'instar du Stade Français (13e) et de Brive (14e et dernier), qui ont connu un démarrage très poussif, avec un seul succès au compteur.

C'était prévisible pour le promu corrézien, qui compte désormais un train de retard par rapport aux autres candidats au maintien, Agen (8e, qui va à Castres) et surtout Bayonne (5e, reçoit La Rochelle), auteur d'un prometteur début de saison, et qui devra se reprendre à domicile contre Toulon samedi (15h30), pour ne pas sombrer.

Il est plutôt surprenant, en revanche, de retrouver les Parisiens si mal classés après quatre journées. Balayé à Lyon (43-9) en ouverture et à Bordeaux-Bègles (52-3) il y a quinze jours, le Stade Français (qui a toutefois disputé trois matches sur quatre à l'extérieur) devra tenir la dragée haute à Clermont dimanche (16h50), en clôture de la 5e journée, pour se relever.

Programme de la 5e journée de Top 14 disputée samedi et dimanche:

Samedi

(15h30) Brive - Toulon

(18h00) Bayonne - La Rochelle

Castres - Agen

Toulouse - Pau

(20h45) Racing 92 - Lyon

Dimanche

(12h30) Montpellier - Bordeaux-Bègles

(16h45) Stade Français - Clermont