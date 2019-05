Top 14: Lyon s'offre un barrage à la maison

Mission accomplie: dans la douleur, Lyon s'est qualifié pour les barrages du Top 14 grâce à sa victoire samedi à domicile face à La Rochelle (29-19) lors de la 25e et avant-dernière journée du Top 14.

Le LOU (3e, 74 pts) ne pourra en effet pas être devancé à l'issue de la dernière journée à la fois par le Racing 92 (4e, 69 pts) et par Castres (5e, 69 pts).

La Rochelle (6e, 66 pts), qui n'est pas parvenu à décrocher un précieux point de bonus défensif, reste sous la menace de Montpellier (7e, 61 pts), devant en cas d'égalité finale, voire du Stade Français (8e, 60 pts), qui s'affrontent demain. Les Jaune et Noir devront donc a priori absolument battre Bordeaux-Bègles samedi prochain, si possible avec le point de bonus offensif, pour voir la phase finale.

Les Maritimes en étaient absents l'an passé, au contraire de Lyon, alors demi-finaliste surprise après être passé par la case barrages déjà, mais à l'extérieur (à Toulon).

La Rochelle continue ainsi sa patiente progression depuis l'arrivée de Pierre Mignoni à sa tête en 2015, qui lui a fait retrouver l'élite un an plus tard avant de le stabiliser. Et a préféré renoncer ces dernières semaines à un poste d'adjoint du XV de France pour se concentrer sur son projet dans le Rhône.

Les Lyonnais, dont l'effectif a été judicieusement renforcé à l'intersaison (Ngatai, Nakaitaci, Doussain), et qui voient éclore des pépites maison (Regard, Cretin et Barassi après Lambey), ont en plus eu cette saison à gérer la découverte de la Coupe d'Europe.

Ils n'y ont pas gagné le moindre match mais ils sont su coupler de front les deux compétitions, ne connaissant aucun coup de mou réel en championnat avant de finir en boulet de canon (une seule défaite depuis début avril).

- Conditions climatiques difficiles -

Il leur reste à poursuivre sur leur lancée le 31 mai ou le 1er juin lors du barrage où ils devront cependant sans doute monter le curseur par rapport à samedi.

Dans des conditions climatiques difficiles, le LOU a ainsi lutté pour se défaire des Rochelais, pourtant venus sans plusieurs pièces-maîtresses (Orioli, Bourgarit, Atonio, Sazy, Vito, Alldritt, Doumayrou) après le rude combat vendredi dernier en finale du Challenge européen (défaite 36-16 face à Clermont).

Empruntés, bousculés par les Rochelais, ils s'en sont remis à la botte de leur buteur Jonathan Winsniewski, auteur de 19 points, dont un drop important à l'heure de jeu pour repousser La Rochelle à dix longueurs (29-19).

Ils ont aussi trouvé la faille à deux reprises, une fois par mi-temps. D'abord par le troisième ligne international australien Liam Gill (19), pour sa première titularisation en 2019. Puis par Charlie Ngatai, après une passe hasardeuse du demi de mêlée maritime Tawera Kerr-Barlow (51, 23-16), alors que les Rochelais étaient revenus à égalité.

Ces derniers ont poussé dans les dernières minutes pour aller chercher un point de bonus défensif qui pourrait peser lourd au final.