Top 14: Montpellier en demies, le Racing tout proche, La Rochelle presque hors course

Derrière Montpellier, qualifié pour les demi-finales du Top 14, le Racing 92 a repris dimanche lors de la 25e et avant-dernière journée le deuxième billet pour le dernier carré à Toulouse, vainqueur de La Rochelle sans le point de bonus offensif, contrairement aux Franciliens face à Bordeaux-Bègles.

Après cette défaite, les Rochelais, demi-finalistes l'an passé après avoir terminé en tête de la dernière saison régulière, ne verront pas la phase finale sauf concours de circonstances favorables.

+ Le Racing reprend la main

Un après-midi parfait: assuré a minima d'un barrage avant de jouer, le Racing peut désormais sérieusement envisager de remplir l'objectif fixé: poinçonner son aller direct pour les demi-finales, qui lui offrirait un week-end de repos après sa finale de Coupe d'Europe le 12 mai face au Leinster.

Il a en effet repris la deuxième place (75 pts) à Toulouse (74 pts) grâce à sa victoire bonifiée à Bordeaux-Bègles (39-15), pendant que les Rouge et Noir obtenaient une victoire "simple" contre La Rochelle (19-14). Un nouveau succès à cinq points samedi prochain contre Agen à Vannes et ils seront donc assurés de rallier directement Lyon, ville-hôte du dernier carré, quel que soit le résultat des Rouge et Noir (devant à la différence particulière en cas d'égalité finale) à Clermont.

Les Toulousains, absents de la phase au printemps dernier pour la première fois depuis 41 ans, devront sans doute se contenter d'un barrage à domicile, sécurisé après ce succès.

Ce qu'avait fait Toulon (4e, 73 pts) la veille contre Castres (59-13) avec brio. Les Varois ont confirmé qu'ils étaient entré en mode phase finale depuis quelques semaines. Comme Montpellier qui, malgré une première période hésitante (10-6 à la pause), a inscrit plus de quarante points à Pau (45-13) pour valider sa place dans le dernier carré. Le MHR est assuré de terminer dans le fauteuil de leader.

+ La Rochelle, coup d'arrêt en vue

La Rochelle, en revanche, ne disputera pas sauf miracle sa deuxième phase finale. Un coup d'arrêt pour le club maritime, qui avait terminé en tête de la dernière saison régulière (éliminé en demi-finales) trois ans seulement après sa remontée. Et est sorti cette saison de la phase de poules de la Coupe d'Europe dès sa première participation

Pour terminer dans le Top 6, les joueurs de Patrice Collazo (7e, 62 pts) doivent en effet battre le Stade Français à la maison et compter sur un faux-pas de Castres (6e, 64 pts) à domicile face à Oyonnax. Ou de Lyon (5e, 66 pts) qui, toujours devant son public, aura l'occasion contre Montpellier de se racheter de son revers à Oyonnax (19-38) pour aller chercher la première phase finale de son Histoire moderne.

Décrocher une première qualification depuis sa remontée en 2015 sera encore plus compliquée pour Pau (8e, 62 pts), devancé à la différence particulière par La Rochelle et qui accueillera Toulon. La Section, qui possédait pourtant quatre points d'avance sur le premier non qualifié il y a un mois, risque donc bien de tout perdre après avoir été éliminée le week-end passé en demi-finales du Challenge européen.

+ "Oyo" menace Paris

Agen mathématiquement maintenu avec son succès devant Clermont (27-17) et Brive (14e) relégué après cinq saisons continues dans l'élite après sa défaite sur le terrain du Stade Français (22-30) et la victoire d'Oyonnax, Parisiens (12e, 42 pts) et Haut-Bugistes (13e, 39 pts) restent à la lutte pour éviter la 13e place. Synonyme de barrage d'accession-relégation face au finaliste vaincu de Pro D2.

Tous deux se déplaceront chez des prétendants à la qualification: le Stade Français à La Rochelle et Oyonnax à Castres, désormais cornaqué par son ancien manager, Christophe Urios.

Où "Oyo", dirigé par Adrien Buononato, ancien adjoint au... Stade Français, doit donc l'emporter. Cela semble dans ses cordes vu sa dynamique: derniers avec neuf points de retard sur la 13e place mi-février (17e journée), le promu a depuis enchaîné six victoires (pour deux revers).

Le Stade Français devra donc au moins faire match nul pour ne pas être à la merci du club de l'Ain, qui serait devant à la différence particulière en cas d'égalité finale.

samedi

Toulon (bo) - Castres 59 - 13

Agen - Clermont 27 - 17

Montpellier (bo) - Pau 45 - 13

Oyonnax (bo) - Lyon 39 - 18

Stade Français - Brive 30 - 22

dimanche

Bordeaux-Bègles - Racing 92 (bo) 15 - 39

Toulouse - La Rochelle (bd) 19 - 14