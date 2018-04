Top 14: Montpellier en demies, Toulon en barrage, Brive en Pro D2

Montpellier s'est qualifié pour les demi-finales du Top 14 après sa victoire contre Pau (45-13) lors de la 25e et avant-dernière journée, qui a vu Toulon empocher son billet pour la phase finale et Brive être relégué en Pro D2.

C'est enfin officiel: leader incontesté de la saison régulière, Montpellier a poinçonné son aller direct pour les demi-finales, qui se disputeront à Lyon le week-end du 26 mai.

Le MHR a fini le travail face à la maison en accélérant en seconde période (10-6 à la pause), où il aura remporté ses treize matches disputés en championnat cette saison.

Qui l'accompagnera et s'épargnera ainsi un barrage le week-end précédent? Ils sont trois encore lice: Toulouse (3e, 70 pts) et le Racing (4e, 70 pts), qui jouent dimanche, respectivement contre La Rochelle et à Bordeaux-Bègles, ainsi que Toulon (2e, 73 pts).

Le RCT a repris provisoirement le deuxième billet après avoir laminé Castres (59-13), confirmant qu'il était entré, depuis quelques semaines, en mode phase finale.

Après avoir étrillé Clermont (49-0), battu le leader Montpellier (32-17) et dominé mais sans gagner chez eux le Munster en Coupe d'Europe (19-20) et le Racing 92 (13-17), les Varois n'ont fait qu'une bouchée des Tarnais avant le repos. Où ils avaient inscrit cinq de leurs huit essais et déjà empoché le point de bonus offensif (38-6).

Ils sont déjà assurés, grâce au revers de Lyon à Oyonnax (18-39), de disputer leur éventuel barrage à domicile.

- Lyon manque le coche -

Castres (6e, 64 pts) n'a de son côté pas tout perdu grâce au revers de Pau (7e, 62 pts), qui reste derrière lui. Les Tarnais auront leur destin en main à domicile lors de la dernière journée face à Oyonnax si jamais La Rochelle (8e, 61 pts) ne s'impose pas dimanche à Toulouse.

Lyon (5e, 66 pts), pour sa part, devra l'emporter à domicile le week-end prochain face à Montpellier s'il veut espérer accrocher la première phase finale de son histoire moderne.

Le LOU a manqué une première balle de match à Oyonnax, qui jouait sa survie sans l'élite.

Les "Oyomen" (13e, 39 pts), qui ont fait la différence par deux essais de Seuteni (65 et 71), ne sont pas sauvés, mais ils sont assurés d'éviter la dernière place, synonyme de descente directe.

Celle-ci revient à Brive (32 pts), qui retrouve l'étage inférieur après cinq ans continus dans l'élite à la faveur de la victoire d'"Oyo" et de sa défaite sur le terrain du Stade Français (22-30).

Parisiens (12, 42 pts) et Haut-Bugistes batailleront à distance le week-end prochain pour éviter la 13e place, qui offrira un barrage d'accession-relégation face au finaliste vaincu de la Pro D2.

Leur programme est similaire: ils se déplaceront chez deux équipes encore en lice pour la qualification, respectivement La Rochelle et Castres...

Agen (11e, 46 pts), de son côté, vivra une dernière journée tranquille pour ses nerfs: l'autre promu (avec Oyonnax) a mathématiquement assuré son maintien après sa victoire contre Clermont (27-17).