Top 14: Montpellier poursuit sa remontée face à Grenoble  

Carton plein pour Montpellier qui a poursuivi sa remontée en obtenant un succès bonifié (47-12) aux dépens de Grenoble, toujours barragiste, samedi au GGL Stadium lors de la 23e journée de Top 14.

Le vice-champion de France reste au contact de la sixième place qualificative, cinq longueurs devant (La Rochelle), en attendant les matches dimanche de Bordeaux-Bègles (à Toulon) et du Stade Français (contre Montpellier).

A nouveau maître à domicile, l'équipe de Vern Cotter y enchaîne une troisième victoire bonifiée d'affilée, agrémentée de sept essais.

Le MHR entretient tout à la fois son espoir de qualification et l'élan de son redressement. Avec ce cinquième succès en six journées, il a plutôt bien préparé le rendez-vous décisif samedi à Castres. "On repart avec ce que l'on voulait faire: une victoire avec bonus offensif. Il fallait cinq points sinon, c'était terminé. Il faut désormais que l'on gagne un ou deux matches à l'extérieur, à Castres et Clermont", prévient l'entraîneur Vern Cotter.

Grenoble, qui avait ménagé plusieurs cadres et remanié son équipe, fait la mauvaise opération de la journée. Toujours classé à la 13e place, il compte six points de retard sur Agen (12e) qu'il recevra samedi au stade des Alpes pour une rencontre déterminante pour le maintien. "C'est une mauvaise soirée, mais tout est encore faisable. Si on gagne la semaine prochaine, on revient à deux points d'Agen. Et tout sera encore possible", prétend le talonneur Etienne Fourcade.

- Picamoles et Ngandebe décisifs -

L'équipe de Stéphane Glas aura fait illusion durant une demi-heure où son ouvreur Adrien Latorre a exploité l'indiscipline héraultaise (5-12). Ensuite, elle a pris de plein fouet le rouleau compresseur du MHR.

Contrarié et approximatif pendant une première demi-heure désordonnée, Montpellier a renversé des Grenoblois, déterminés et agressifs, pour mieux les assommer en début de seconde période en inscrivant quatre de leurs sept essais. "On est là mais on aimerait réussir de meilleurs débuts de match", grince le coach montpelliérain.

L'équipe de Cotter s'est autant appuyé sur la puissance de ses avants, conduits par le troisième ligne centre Louis Picamoles, élu homme du match, que sur ses ailiers, notamment le feu follet Gabriel Ngandebe.

Picamoles, auteur d'un double (24e, 45e), a remis son équipe dans le sens de la marche, alors que Ngandebe, qui a inscrit un essai (35e), a dynamité la défense par ses accélérations dévastatrices.

Avec une mêlée en partie retrouvée, le retour de quelques blessés comme Nicolaas Van Rensburg et François Steyn, Montpellier retrouve des forces et sa forme.