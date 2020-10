Top 14: Montpellier poursuit son redressement en dominant Brive

Montpellier, grâce à une première période convaincante, a poursuivi son redressement en enchaînant une deuxième victoire (30-6) d'affilée à domicile dimanche devant Brive, l'une de ses bêtes noires, lors de la 6e journée de Top 14.

Grâce à ce nouveau succès bonifié, une semaine après avoir dominé Agen (42-13), Montpellier remonte à la 8e place, à un point du Racing 92 et de Toulon. Une place plus conforme à ses ambitions et son potentiel.

Le MHR va mieux. Il éloigne ainsi le spectre de la crise plus d'un mois après la remise en question du manager sportif Xavier Garbajosa par le président Mohed Altrad, au lendemain de ses échecs initiaux devant Pau (23-26) et au Racing 92 (41-17).

Brive, lui, n'a pas eu la réaction escomptée après sa défaite à domicile devant Toulouse. Les Corréziens glissent à la 11e place.

Amoindrie par une pléthore d'absents, et notamment ses cinq internationaux français (Bouthier, Rattez, Willemse, Haouas et Vincent), l'équipe de Garbajosa a fait preuve d'un bel état d'esprit, notamment pour relever le défi physique briviste, et laisser parler son attaque pour marquer quatre essais.

Disciplinée, efficace dans les rucks et solide en mêlée, l'équipe de Garbajosa a inscrit trois essais grâce à ses trois-quarts et sous l'impulsion de son demi de mêlée sud-africain Cobus Reinach. L'ancien Bayonnais Julien Tisseron (13e), positionné à l'arrière, le centre sud-africain Jan Serfontain (32e) et l'ouvreur anglais Alex Lozowski (40e), titularisé en l'absence d'Anthony Bouthier, avaient déjà assuré le bonus à la pause (23-6).

Au cours d'une seconde période plus terne et équilibrée, le MHR a conforté son bonus grâce à un quatrième essai de son nouveau pilier Enzo Forletta (70e). Pour lancer enfin sa saison.