Top 14: Montpellier s'impose à Castres et y croit vraiment

Le droit de rêver. Montpellier s'est imposé de justesse samedi à Castres (12-9), un sixième succès en sept journées qui le replace complètement dans la course aux barrages du Top 14 à deux journées de la fin.

Deux essais de Gabriel Ngandebe (22e) et Yvan Reilhac (59e) ont offert une revanche au perdant de la dernière finale du championnat, lors de laquelle le CO avait créé la surprise en terrassant le premier de la saison régulière (29-13).

Toujours 7e, le MHR, métamorphosé depuis son humiliante défaite à domicile face à Perpignan mi-février (28-10), ne compte plus qu'un point de retard sur La Rochelle, qui accueille Toulon dans la soirée.

Mais pour sauver cette saison de moins en moins noire, en accédant aux barrages, l'équipe de Vern Cotter doit encore battre le Stade Français et s'imposer à Clermont, seule équipe encore invaincue sur sa pelouse.

Les Montpelliérains y croient. A commencer par leur manager. "La qualification est toujours possible", a affirmé Vern Cotter. "On reste en vie pour la +qualif+. On va essayer de rattraper notre début de championnat. Pourquoi pas ?", a renchéri son demi de mêlée Benoit Paillaugue.

"S'il faut mettre une pièce sur nous pour la suite ? Je ne sais pas. Mais nous, on veut y croire", a-t-il ajouté.

Castres est toujours bien placé (3e) mais son avance sur les rivaux pour les barrages fond avec ce second revers d'affilée à domicile, après celui face à Toulouse (21-20).

- L'inquiétude d'Urios -

Le manager castrais Christohe Urios commence d'ailleurs à se faire du mourron. "Cela fait deux semaines que l’on n'arrive pas à se connecter. Les résultats ne sont pas bons et il y a quelque chose qui se passe. Mais quoi ?", s'est-il demandé avant de dresser un constat simple: "Notre collectif ne marche pas bien en ce moment. Il y a un truc qui ne va pas".

Les Castrais peuvent pourtant avoir des regrets car deux pénalités manquées en fin de match, une par Benjamin Urdapilleta et l'autre par Rory Kockott, auraient pu faire basculer ce match en leur faveur.

Pour la qualification, et surtout la 3e ou 4e place, leur objectif car elle garantit un barrage à domicile, ils ont grillé tous leurs jokers avant d'aller à Agen et de recevoir Toulon.

Dans des conditions difficiles, le MHR a pratiqué un rugby minimaliste pour s'imposer de justesse, même si le demi de mêlée Benoit Paillaugue a manqué ses deux premières pénalités.

Mais les Héraultais ont su faire preuve d'opportunisme: sur une transversale au pied d'Aaron Cruden, Gabriel Ngandebe a pris le dessus dans les airs sur Julien Dumora pour aplatir, et Cruden a transformé (7-0, 22e).

C'est encore au pied que Montpellier a trouvé la faille en seconde période: Yvan Reilhac a contrôlé un astucieux coup de pied à suivre de Paillaugue pour redonner l'avantage au MHR (12-9, 59e).

Castres, qui avait entretemps repris l'avantage grâce aux pénalités de Kockott (31e) et d'Urdapilleta (40e, 47e), a cédé ensuite avec les deux échecs des mêmes buteurs.