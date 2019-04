Top 14: Montpellier se relance, Agen replonge

Montpellier poursuit son redressement en obtenant une victoire bonifiée (33-17) devant Agen, candidat au maintien fragilisé, samedi, lors de la 21e journée de Top 14.

La belle série continue. L'équipe de Vern Cotter enchaîne un quatrième succès d'affilée pour la première fois de la saison et entretient l'espoir d'une qualification pour la phase finale. S'il stagne à la 9e place, il s'accroche dans le sillage des autres prétendants et revient notamment à un point du Stade français (7e) et de la Rochelle (8e), qui se déplace dans la soirée à Castres.

Longtemps largué au cours d'une saison jusque-là ratée, le finaliste du dernier championnat soigne sa confiance avant de passer un premier test dimanche sur le terrain du Racing 92, premier de trois délicats déplacements (Castres, Clermont).

Agen conserve pour sa part la 12e place, la première non-relégable, mais ne compte que cinq points d'avance sur le barragiste Grenoble, vainqueur du Stade français (21-17).

L'équipe de Cotter retrouve une bonne cadence à domicile, où elle obtient un second succès bonifié consécutif. Transfigurée, elle a réussi une superbe première période, inscrivant trois essais après plusieurs temps de jeu grâce au capitaine international Louis Picamoles, auteur d'un doublé (4, 29), et l'ailier fidjien Timoci Nagusa (13).

Après avoir marqué un quatrième essai par le centre Yvan Reilhac (55), Montpellier s'est compliqué la tâche et s'est même fait peur. Relâchement, indiscipline plaquages manqués : le MHR a laissé Agen revenir dans le match, marquant deux essais par le talonneur argentin Facundo Bosch (59) et le centre Julien Hériteau (62)

A cinq minutes de la fin, le seconde ligne international Paul Willemse, qui avait écopé peu avant d'un carton jaune (61), s'est racheté en assurant un 5e essai. Et un succès bonfié qui relance Montpellier.