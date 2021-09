Top 14: Montpellier surclasse Brive et lance sa saison

Discipliné et plein de maîtrise, Montpellier a bien lancé sa saison en écrasant Brive (39-17), qui abandonne sa place d'éphémère leader, samedi lors de la 2e journée de Top 14.

Dans un stade à guichets fermés (entrée gratuite), le MHR s'empare provisoirement de la 2e place du classement, derrière Castres, qui a surpris Clermont (34-30). Toutefois, les Héraultais peuvent nourrir quelques regrets après avoir abandonné le point de bonus offensif lors d'une seconde période moins aboutie.

Avec six points en deux journées, après le nul (24-24) obtenu à Toulon la semaine dernière, l'équipe de Philippe Saint-André oublie les déboires du faux départ de la précédente saison, marquée par un échec initial devant Pau (23-26), longtemps traîné comme un boulet.

Privé de ses deux leaders Guilhem Guirado et Benoît Paillaugue, blessés et absents pour plusieurs mois, la bande à PSA a trouvé d'autres ressources pour surfer sur la fin de saison passée et maintenir ses grands principes de jeu, malgré quelques failles inhabituelles en défense.

Brive, avec une équipe très remaniée, n'a pas confirmé son succès prometteur devant le promu perpignanais (36-15) pour mieux préparer l'important rendez-vous face à Pau samedi prochain.

Montpellier a survolé la première période (32-5), prenant même une option sur le bonus offensif grâce à quatre essais. Perturbé en touche et en mêlée, il a été maître des rucks pour exploiter trois turnovers grâce à sa nouvelle troisième ligne emmenée par l'international anglais Zach Mercer.

L'équipe de Saint-André a très vite pris les devants sur un premier essai du demi de mêlée géorgien Gela Aprasidze (4e), puis a récidivé par le nouveau talonneur Jérémie Maurouard (20e). Elle a très bien parachevé ce premier acte concluant deux nouveaux essais par le nouveau centre Geoffrey Doumayrou (35e) et l'international Arthur Vincent, auteur d'un contre de 80 mètres au poste d'ailier (40e) pour sa rentrée.

En encaissant deux nouveaux essais après la pause par le centre fidjien Sevanaïa Galala (41e) et le talonneur géorgien Vano Karkadze (68e), après celui du talonneur fidjien Peniami Narisia (15e), Montpellier a gâché cette belle première impression. Et surtout, il a laissé filer un point précieux.