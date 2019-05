Top 14: Montpellier tient sa "remontada"

Pari tenu! Donné pour mort pour la qualification il y a trois mois, Montpellier a apporté la dernière pierre à sa "remontada" en s'imposant samedi lors de la dernière journée à Clermont (28-27), invaincu à domicile jusque-là.

Le défi était immense, puisque les vice-champions de France, qui se déplaceront à Lyon samedi prochain en barrages, devaient réussir un quasi sans-faute depuis leur défaite fin février à Toulouse, qui les avait relégués à 13 points de la 6e et dernière place qualificative.

Ils l'ont relevé (huitième victoire sur les neuf dernières journées), pour un petit point et, aussi, un en-avant: celui commis par le talonneur auvergnat John Ulugia, invalidant après arbitrage vidéo l'essai de Setariki Tuicuvu, qui aurait permis à Clermont de repasser devant à quatre minutes de la fin. Et donc, sans doute, d'éliminer les Montpelliérains.

Ces derniers ont surtout relevé le défi grâce à un état d'esprit retrouvé et aux choix forts opérés par le manager Vern Cotter, qui a soldé l'héritage de son prédécesseur Jake White en écartant les Springboks champions du monde 2007 (François Steyn, Ruan Pienaar et Jannie Du Plessis), à l'exception de Bismarck Du Plessis. Et s'est appuyé sur le cornac maison Benoît Paillaugue et une jeunesse conquérante (Reilhac, Ngandebe, Immelman).

Pour parachever leur "remontada", les Héraultais devaient s'imposer à Clermont, si possible avec le bonus offensif. Une mission qu'ils n'ont pas atteinte, mais ils ont été sauvés par la victoire de Toulon à Castres (25-16).

- Doublé de Delhommel -

Leur performance en Auvergne, où ils s'imposent pour la cinquième fois de suite, n'en reste pas moins remarquable.

Car l'ASM, déjà qualifiée pour les demi-finales (8-9 juin à Bordeaux), était déterminée à éviter une deuxième défaite de suite. Et un premier revers cette saison à Marcel-Michelin.

D'autre part car Montpellier était privé de quatre titulaires (Picamoles, Ouedraogo, Bismarck Du Plessis et Ngandebe), les deux derniers à la dernière minute.

Soudés par l'enjeu, les Montpelliérains ont mis d'entrée Clermont sous pression, pour être rapidement devant 6 à 0.

Mais ils se sont fait transpercer à deux reprises par Alivereti Raka (12e, 7e essai cette saison) et Georges Moala (19e, 8e essai), qui ont permis à l'ASM de mener 14 à 9.

Qu'à cela ne tienne! Le jeune talonneur Youri Delhommel, d'un essai dans la foulée (22e), leur a permis de repasser devant à la pause (16-14), où ils avaient en poche leur qualification, Toulon menant à Castres.

Restait cependant évidemment à assurer la victoire, chose faite dans un premier temps par deux nouveaux essais, de Nemani Nadolo (60e) et de Delhommel (64e, 28-20). Qui s'est ainsi offert un doublé alors qu'il avait remplacé Bismarck Du Plessis au pied levé!

Puis dans un deuxième temps en résistant au retour de Clermont, revenu à un petit point après un essai d'Ulugia (68e). Dont l'en-avant, huit minutes plus tard, a finalement fait le bonheur de Montpellier dans une fin de match irrespirable.