Top 14: Montpellier "veut vraiment finir dans les six", assure Bridge

Montpellier, champion en titre mais seulement 9e du Top 14 à cinq journées de la fin de la saison régulière, peut encore croire aux phases finales: le MHR "veut vraiment finir dans les six", a promis l'ailier néo-zélandais George Bridge dans un entretien à l'AFP avant de recevoir Castres samedi lors de la 22e journée.

Q: Avez-vous digéré cette élimination contre Exeter en quarts de finale de la Champions Cup à la différence d'essais?

R: "On était vraiment déçus: on a fait beaucoup d'efforts. On joue 100 minutes, on est à 14 après 49 minutes... mais on a fait preuve de caractère et on avait une chance de gagner. C'est vraiment décevant mais c'est la règle... On a gagné en confiance avec la façon dont on a joué. On a montré un bon visage parce que jusqu'à présent, on a peut-être pas toujours eu de bonnes performances... On est éliminés de la Champions Cup mais on est en confiance. Maintenant, on est concentrés sur la fin de saison en Top 14. Il faut qu'on se mette en position pour finir dans les six premiers. Il nous reste quelques matches, on va dans la bonne direction."

Q: Ça commence par Castres, revanche de la dernière finale.

R: "La finale n'a pas vraiment été mentionnée cette semaine. On se concentre juste sur nous, on sait où on en est et on sait qu'il nous faudra une grosse performance. Mais Castres est une équipe accrocheuse et ce sera vraiment un match compliqué."

Q: Vous croyez encore à la phase finale?

R: "Je crois qu'il y a six points entre nous et la troisième place (en réalité, huit entre Montpellier, 9e avec 48 points, et le Stade français, 3e avec 56 points, le RC Toulon occupant actuellement la 6e et dernière place qualificative pour la phase finale avec 52e points, NDLR). On affronte Castres et on a l'avantage d'être à la maison. Ensuite, on va à Bayonne et ça va être énorme. J'ai beaucoup entendu parler de leur stade, je sais que ça va être difficile. On a aussi La Rochelle à Montpellier... Ça va être des matches difficiles mais on construit sur ce qu'on a produit contre Exeter et Perpignan. On a tous hâte de jouer ces matches."

Q: Pourquoi avoir choisi Montpellier l'été dernier?

R: "J'étais dans une situation compliquée puisque je sortais de quelques années où j'ai été pas mal blessé et d'une saison plutôt moyenne en Super Rugby. C'était une décision difficile, j'avais encore l'opportunité de rester ici et tenter ma chance avec les All Blacks avant la Coupe du monde. Mais il m'a semblé que c'était le bon moment pour venir ici et essayer quelque chose de nouveau. J'ai toujours été attiré par le Top 14 et la Champions Cup. Montpellier venait de remporter le championnat donc, quand ils m'ont contacté, ça me semblait être une opportunité incroyable."

Q: Quel regard portez-vous sur le rugby français?

R: "C'est assez incroyable, non? Tout le monde dit que la France, comme l'Irlande, est un des favoris de la Coupe du monde. Ils jouent vraiment, vraiment bien! Pour moi, le Top 14 et la Champions Cup, c'est rafraîchissant parce que c'est un style de jeu complètement différent de ce que j'ai connu en Super Rugby. J'avais envie de changement et c'est ce que j'ai eu! C'est un nouveau défi. Avec Montpellier, on a eu quelques contre-performances mais, comme j'ai dit, j'ai la sensation qu'on va mieux et qu'on est en progrès. On veut vraiment finir dans les six."

propos recueillis par Illtud DAFYDD