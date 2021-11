Top 14: Ouedraogo s'offre un record de longévité avec Montpellier

Le capitaine emblématique de Montpellier Fulgence Ouedraogo a battu le record de matches disputés avec le MHR en jouant sa 332e rencontre avec son club formateur samedi face à Castres (25-24), lors de la 11e journée de Top 14.

Le record était jusqu'à présent détenu par l'ex-talonneur Didier Bès, qui a remis au troisième ligne aile de 35 ans un trophée à l'issue du match.

"J'ai voulu cacher l'émotion de ce match, faire abstraction de tout ça mais je n'ai pas réussi, a avoué le Montpelliérain. Je vais toutefois savourer ce moment et la victoire."

Ouedraogo, formé à l'école du Pic Saint-Loup au côté de son ami et ancien Montpelliérain François Trinh-Duc, dispute sa seizième et dernière saison au MHR, avec lequel il a débuté le 20 mai 2005 face à Biarritz.

Le flanker, toujours en quête d'un premier titre de champion de France, a disputé deux finales de Top 14, perdues face à Toulouse en 2011 et Castres en 2018, mais a remporté le Challenge européen à deux reprises (2016 et 2021).

Fulgence Ouedraogo, qui a accompagné l'émergence du MHR au plus haut niveau, va laisser une empreinte profonde. "On a fait un bon cadeau à Fufu. Je le félicite d'avoir réussi son 332e match. C'est le joueur d'un seul club et d'un professionnalisme impressionnant", a salué le manager de Montpellier Philippe Saint-André.

Grâce à cette quatrième victoire d'affilée, Montpellier occupe la troisième place du championnat et est dans la course à la phase finale.