Top 14: Pablo Matera veut jouer l'an prochain en Super Rugby

Le troisième ligne du Stade français et capitaine de l'Argentine Pablo Matera a annoncé vouloir jouer en Super Rugby l'année prochaine avant de revenir à Paris pour terminer son contrat, dans un entretien au journal Midi Olympique à paraître vendredi.

"Le Stade français s'est montré très compréhensif et m'a proposé cette option: aller jouer une saison en Super Rugby, puis revenir à Paris pour terminer mon contrat", a expliqué le joueur de 27 ans.

"C'est la meilleure solution pour moi, pour ma famille. J'ai donc commencé à échanger avec certains clubs de l'hémisphère Sud et voilà où j'en suis à l'heure actuelle", a ajouté Matera qui aimerait évoluer au sein d'une franchise néo-zélandaise.

Le capitaine des Pumas, à qui il reste une année de contrat au Stade français, a déjà joué en Super Rugby avec la franchise argentine des Jaguares, mais souhaite "découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, de nouveaux rugbys".

"Il y a deux mois, on m'a proposé de prolonger durablement mon contrat avec Paris pour trois saisons supplémentaires. J'ai été complètement honnête avec eux: je suis heureux ici, et ma famille aussi (...) Mais j'ai aujourd’hui 27 ans, bientôt 28 (le 18 juillet prochain, ndlr) et je ne veux pas rester au même endroit pour les trois ou quatre années à venir", a poursuivi Matera.

Arrivé au Stade français en 2019 en provenance des Jaguares, le flanker argentin a aussi évolué en Angleterre, ayant passé deux saisons à Leicester de 2013 à 2015.