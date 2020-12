Top 14: Pau brise sur le fil sa série négative contre le Stade Français

Un essai de Quentin Lespiaucq inscrit à deux minutes du terme a permis à Pau de renouer avec la victoire face au Stade Français (29-27), coupable de relâchement, dimanche lors de la 12e journée de Top 14.

Après plus de deux mois de disette et six défaites qui ont condamné son duo de managers Nicolas Godignon - Frédéric Manca, le fameux électrochoc a fonctionné. Pour la première de son trio Paul Tito, Thomas Domingo, Geoffrey Lanne-Petit, novices en Top 14, la Section Paloise a renversé les soldats roses qui menaient de huit points à l'heure de jeu grâce notamment à un triplé de Lester Etien.

Ce succès est une grosse bouffée d'oxygène pour les coéquipiers d'Antoine Hastoy qui reprennent cinq points d'avance sur le barragiste Castres.

Les Parisiens, qui ont vu leurs hôtes finir à 14 après le carton rouge du néo-international Baptiste Pesenti (56e), vont sûrement ruminer la fin de match, mal maîtrisée, durant laquelle ils ont reculé et se sont mis souvent à la faute, avec deux cartons jaunes récoltés. D'autant que ce scénario s'était déjà produit face au Racing (25-27).

Au lieu d'un voyage heureux comme ces deux dernières saisons au Stade du Hameau, ils repartent avec un bonus défensif. Leur retard dans le Béarn, avec un avion cloué au sol ce matin en raison de la tempête Bella, ce qui a retardé le coup d'envoi de trois heures, a-t-il finalement eu une incidence?

Pau a bien pris les devants au score sur un pénalité d'Hastoy et un essai de Julien Fumat bien servi à une main par son ouvreur (10-0, 18e), mais le Stade a répondu du tac au tac avec un premier essai d'Etien après un joli coup de pied par dessus de Joris Segonds qui s'est joué de la défense pyrénéenne (27e).

Les débats se sont alors équilibrés jusqu'à cette combinaison petit côté initiée et conclue par Etien avec des relais du capitaine des Pumas Pablo Matera et de Sefanaia Naivalu (56e). Sur l'action, Pesenti voyait rouge pour une charge avec l'épaule au visage de l'ailier.

On ne donnait alors guère de chance aux locaux, pris comme des bleus sur un essai né d'une mêlée avec Etien encore une fois à la conclusion six minutes plus tard (19-27, 62e).

Mais tout s'est inversé. Pau a montré du caractère pour revenir d'abord par le pied d'Hastoy avant que Lespiaucq, en second capitaine, ne récompense la débauche d'énergie des siens dans une fin de match échevelée.