Top 14: Pau reste en course après son succès sur Bayonne, Agen en Pro D2

Pau, en grand danger, est venu à bout de son voisin Bayonne (43-33) au terme d'un derby entre mal classés très indiscipliné et prolifique après la pause vendredi, lors de la 21e journée de Top 14, envoyant par là même Agen en Pro D2.

Six essais, quatre cartons jaunes et un rouge au total: grâce à ce succès étouffant, les barragistes palois (13e, 36 pts) réduisent à trois points l'écart qui les sépare de leurs victimes du soir (12e, 39 pts).

C'est en revanche terminé pour le SUA (14e, 2 pts), bon dernier avec vingt défaites en autant de rencontres et officiellement relégué en Pro D2 à six journées de la fin.

La Section, qui restait sur quatre défaites et privée de son maître à jouer Antoine Hastoy blessé, a pu compter sur une mêlée conquérante pour répondre aux mauls bien organisés des Basques, venus au Hameau assurer leur place dans l'élite.

Pendant une heure, les hommes de Yannick Bru ont pensé y parvenir. A l'issue du premier acte haché par les fautes - 17 pénalités débouchant sur deux cartons jaunes (Luke Whitelock et Swan Cromenier) - l'Aviron était devant, le duel de buteurs tournant alors en faveur de Gaëtan Germain, plus performant que Thibault Daubagna à la pause (12-18).

Mais, au retour des vestiaires, Pau est revenu avec des intentions plus louables et récompensées immédiatement par deux essais fidjiens et en force signés de Tagitagivalu (44) après une pénalité rapidement jouée par Daubagna, et Aminiasi Tuimaba (47) en coin avec l'aide de la vidéo (26-18).

On a cru les Palois lancés, il n'en a rien été. En deux minutes, Giovanni Habel-Kuffner a écopé d'un carton jaune, Bayonne d'une pénaltouche qui a fini en essai de pénalité, en prime, avec un nouveau carton jaune pour Daubagna (50).

L'Aviron a profité de cette double supériorité numérique pour envoyer Asier Usarraga à son tour derrière la ligne (52) pour repasser en tête au score (26-30). Mais dans la foulée, il a perdu son flanker Jean Monribot coupable d'un raffut avec un coude directement à la gorge de Tagitagivalu (57).

Le moral béarnais est alors reparti à la hausse et dès la fin de sa pénitence, Habel-Kuffner a conclu ce quart d'heure prolifique par un essai (36-30, 60). Malgré leur vaillance, les Basques se sont alors heurtés à des Palois ne lâchant pas grand chose en défense, hormis une pénalité pour Germain qui a remis les siens dans le bonus défensif (36-33, 74).

Pas pour longtemps: une minute plus tard, un franchissement de Charly Malié a mis l'entrant Clovis Le Bail sur orbite pour un cadrage d'école sur Maxime Lafage conclu dans l'enbut (43-33). Ouf!