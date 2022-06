Top 14: Perpignan joue sa saison dans la forteresse de Mont-de-Marsan

Jamais depuis l'instauration du barrage d'accession-relégation le club de Top 14 ne l'a emporté face à celui de Pro D2. Perpignan tentera dimanche (17h45) d'être le premier à le faire à Mont-de-Marsan, invaincu cette saison dans son stade Boniface.

Grenoble en 2018 contre Oyonnax, Brive en 2019 contre Grenoble, Biarritz l'an dernier contre Bayonne au terme d'un match épique décidé aux tirs au but: le finaliste malheureux de Pro D2 a dominé à chaque fois l'avant-dernier du Top 14.

Une tendance expliquée en partie par l'avantage du terrain et des dynamiques opposées sur la saison, que l'Usap compte bien enrayer cette année.

"C'est un défi pour un joueur de haut niveau, un compétiteur, que d'être le premier à le faire, à marquer son sport, son histoire, l'histoire de son club", a affirmé l'entraîneur perpignanais Patrick Arlettaz.

"On s'est donné depuis le début de saison cette mission de maintenir le club en Top 14", a rappelé de son côté le capitaine et trois-quarts centre Mathieu Acébès. "Ce groupe ne s'est pas menti, il s'est construit avec des hauts et des bas. Il faut gravir la dernière marche maintenant".

- Un "rouleau compresseur" -

Promus l'an dernier dans l'élite, les Catalans n'ont pas démérité cette saison, notamment dans leur stade Aimé-Giral, où ils ont fait tomber plusieurs "gros", dont Bordeaux-Bègles dimanche dernier (22-15).

Le Stade montois a lui été corrigé dans le même temps par Bayonne (49-20) en finale de Pro D2, mais Arlettaz estime que cette lourde défaite n'a "pas entamé la confiance" accumulée tout au long de la phase régulière par les Landais.

"On sait où l'on va. Mont-de-Marsan est invaincu cette saison à domicile, c'est une équipe en pleine confiance, libérée, sans complexe, qui a dominé la Pro D2", a-t-il prévenu.

Son homologue montois Patrick Milhet ne veut "surtout pas baisser la tête" après la finale ratée: "On a pris une fessée, il faut l'accepter, mais on a encore un match pour pouvoir monter".

"Ce n'est pas comme si on ne méritait pas ce match. On a nos chances", a-t-il assuré. "Jouons notre rugby, ce qu'on a su faire toute l'année, avec notre vrai visage, sans pression".

L'entraîneur landais s'est dit "très surpris" d'affronter en barrage Perpignan, "une équipe très complète, puissante", qu'il attendait plutôt "en milieu de tableau" du Top 14.

"Ils sont prêts, ils viennent de battre Bordeaux de belle façon", a-t-il souligné. "C'est un rouleau compresseur qui arrive".