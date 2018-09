Top 14: Perpignan s'incline encore face à Lyon

Ca se complique pour l'USAP! Perpignan a enregistré sa troisième défaite consécutive en s'inclinant à domicile face à Lyon (16-22) samedi à l'occasion de la 3e journée de Top 14.

Les Catalans, toujours treizièmes, se sont inclinés pour la deuxième fois dans leur antre d'Aimé Giral, après la claque reçue lors de la première journée face au Stade Français (15-46), et sont déjà dans le dur alors que se profilent deux déplacements consécutifs à La Rochelle et à Grenoble.

De son côté, Lyon a enfin lancé sa saison après sa défaite à Castres (16-19) et le nul concédé sur sa pelouse face au Stade Toulousain (16-16). Provisoirement sixièmes, les hommes de Pierre Mignoni ont idéalement préparé la réception de Montpellier le week-end prochain.

"Je crois que l'on fait le match idéal à l'extérieur mais on saura si l'on a vraiment lancé notre saison si l'on confirme face à Montpellier" a prévenu le demi de mêlée Jonathan Pélissié à l'issue de ce premier succès de la saison.

Appliqués, réalistes, plus denses et portés par le jeu au pied parfait de Jonathan Wisniewski (17 points, 6 sur 6), les Lyonnais ont imposé leur puissance à une équipe catalane courageuse.

"On a beaucoup de regrets car on a produit beaucoup de jeu et notre manque d'efficacité est fatal" a pour sa part regretté Christian Lanta, le directeur sportif sang et or avant de pointer du doigt l'arbitrage de Jonathan Dufort : "Je souhaite que l'on ne soit plus arbitré comme un promu. Je ne dis pas que l'arbitre nous fait perdre la match, mais je demande que l'on soit respecté".

Porté par son public, l'USAP, mené à la pause (6-10), avait pourtant repris les devants peu avant l'heure de jeu (16-13, 55e) avant de payer cher son indiscipline pour compter six points de retard à la sirène.

Les Catalans, malgré sept dernières minutes à pousser dans le camp rhodanien - et en refusant par deux fois les trois points synonymes de bonus défensif - échouaient finalement sur un dernier ruck perdu. Lyon pouvait souffler. Perpignan sait qu'il n'a pas finir de souffrir.