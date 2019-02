Top 14: Perpignan se réveille et assomme Montpellier

Enorme coup d'éclat et coup de tonnerre: Perpignan, lanterne rouge, a arraché sa première victoire de la saison (28-10) sur le terrain du voisin Montpellier, humilié et largué dans la course aux barrages, samedi lors de la 16e journée du Top 14.

L'espoir d'une improbable "remontada" renaît pour l'USAP. L'équipe catalane, promue qui n'avait plus gagné en Top 14 depuis le 11 avril 2014 face à Oyonnax (22-12), reste toutefois bon dernier, avec neuf points de retard sur Agen, qui reçoit Toulon dans la soirée.

Il fallait voir les larmes du président François Rivière et la célébration des supporters en tribune pour mesurer l'exploit de l'USAP. Une délivrance pour Perpignan, qui jouera son avenir à l'occasion des trois prochaines réceptions justement face à Agen, Toulon et Grenoble, compagnons de bas de classement.

Pour Montpellier (9e), l'humiliation est terrible. Avec cette cinquième défaite à domicile, la première devant un mal-classé, il ruine tout espoir de redressement. Pour la seconde fois depuis le début de la décennie, il s'apprête à manquer la phase finale. La dernière fois, en 2015, a été marquée par la passation de pouvoir entre Fabien Galthié et Jake White, l'ancien patron des Springboks.

Le vice-champion de France poursuit son calvaire, incapable de la moindre rébellion, et s'expose donc à une véritable crise.

Montpellier, piégé sur un essai en contre de l'ailier catalan Jean-Bernard Pujol (7e), était mené de treize points (0-13) au bout du premier quart d'heure. L'équipe de Vern Cotter n'a jamais trouvé les solutions en attaque pour inverser le cours de la rencontre malgré un essai de pénalité inscrit juste avant la pause (40e+3).

Une penaltouche lâchée (45e), un ballon d'essai tombé par Fulgence Ouedraogo (55e), une mêlée repoussée (66e): Montpellier a gâché trop d'occasions dans cette rencontre pour échapper à cette nouvelle et rédhibitoire désillusion.

L'ancien ouvreur du MHR Enzo Selponi, amer depuis le départ de son club formateur, a réussi le match parfait, marquant 23 points (100%), et remettant son équipe dans le sens de la marche. Avec une conquête solide et une défense agressive, l'USAP a tenu jusqu'au bout pour réaliser un exploit retentissant.