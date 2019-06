Top 14: Pienaar quitte Montpellier

Le demi de mêlée sud-africain Ruan Pienaar, âgé de 35 ans, quitte Montpellier après avoir résilié sa dernière année de contrat, a annoncé vendredi le club héraultais.

"Après avoir été affecté par un drame familial en cours de saison, le demi de mêlée Ruan Pienaar a fait part de sa décision de mettre un terme à son contrat à l’issue de la saison 2018/2019. Une décision comprise et acceptée par le Montpellier Hérault Rugby, qui libère donc le joueur un an avant le terme de son contrat, indique le communiqué du MHR.

Pienaar avait prolongé à l'automne dernier son contrat d'une année, qui le liait jusqu'en juin 2020, avant que la saison du vice-champion de France ne prenne une mauvaise tournure.

Au-delà de la disparition de sa sœur cet hiver, qui l'a obligé à rentrer en Afrique du sud, Pienaar avait été l'une des victimes de la crise qui avait suivi la défaite humiliante à domicile devant Perpignan (10-28) le 16 février.

Depuis cet échec, l'ancien Springbok (88 sélections), champion du monde en 2007 au côté de François Steyn et des frères Jannie et Bismarck Du Plessis, n'avait plus rejoué au sein de l'équipe dirigée par Vern Cotter.

Pienaar avait rejoint le MHR à l'été 2017 après avoir joué durant sept saisons (2010-2017) en Ulster et cinq ans aux Sharks de Durban (2015-2010). L'an passé, l'expérimenté sud-africain avait permis à Montpellier de terminer en tête du championnat avant d'échouer face à Castres (29-13) lors d'une finale qu'il avait totalement manquée.