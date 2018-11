Top 14: premières gagnantes pour La Rochelle et Gibbes à Paris

Succès inédit pour La Rochelle au Stade Français, et première victoire pour son nouveau manager Jono Gibbes (14-12): les Jaune et Noir ont confirmé dimanche leur forme ascendante en Top 14 cet automne.

Un quatrième succès de suite, le 6e en 7 matches, et le club de Charente-Maritime grimpe provisoirement de la 6e à la 4e place en attendant le résultat de Lyon à Clermont dans l'après-midi. A l'inverse, le club parisien, 3e avant cette 10e journée, perd deux places en glissant au 5e rang.

Il ne mérite pas mieux: privé de son facteur X Gaël Fickou, auteur de 6 essais en 7 rencontres, mais aussi de quatre autres cadres (Sergio Parisse, Yoann Maestri, Paul Gabrillagues, Jonathan Danty) retenus en sélection, Paris, laminé à Lyon (41-6) avant la coupure des tests d'automne, a offert une prestation insipide. Il est temps que ses internationaux reviennent.

Devant un public à moitié rochelais récompensé de son déplacement pour un dimanche froid et humide, l'équipe de Heyneke Meyer a pourtant longtemps mené (9-5 à la pause) grâce à quatre pénalités inscrites par l'ouvreur Morné Steyn (6e, 21e, 27e, 53e).

Mais incapable de proposer plus dans le jeu, elle a fini par perdre les devants à l'heure de jeu, sanctionnée par deux pénalités de l'ouvreur rochelais Ihaia West (62e, 68e). La Rochelle a ainsi retrouvé l'avantage qu'elle avait pris l'espace de quelques minutes après un quart d'heure avec le seul essai de la rencontre, marqué par son talonneur Jean-Charles Orioli grâce à un ballon porté (21e).

Les Rochelais n'ont même pas tremblé dans les dernières minutes. Pour le spectacle, on repassera. Qu'importe pour les coéquipiers de Victor Vito, qui ramènent un succès historique de Paris, et son nouveau directeur sportif Jono Gibbes, arrivé mi-novembre de Waikato, qui prend ses marques avec un succès de prestige. La réception du Racing 92 dans une semaine pourrait permettre de voir encore plus haut.