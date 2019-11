Top 14: quelle place pour les jeunes avec le retour des mondialistes?

Le retour des mondialistes ne fait pas que des heureux: à Clermont comme à Toulouse, la jeune garde qui s'était fait une place, en particulier sur les ailes, va voir son temps de jeu fondre comme un Springbok en prépa physique.

L'entraîneur de l'ASM Franck Azéma avait la mine réjouie en conférence de presse vendredi. Ce n'est pas tellement le remake samedi (20h45) de la finale du Top 14 2019, entre Toulouse et Clermont -délocalisé qui plus est au Stadium et sa jauge de 33.000 places - qui l'enchante mais plutôt le retour à pic de ses internationaux.

"C'est bon de retrouver les gars à l'entraînement cette semaine, souligne le technicien jaunard. De sentir que ça crée une émulation pour le staff, pour les joueurs. C'est bien de retrouver le groupe au complet".

Son trois-quart Samuel Ezeala, qui a pu enchaîner les matches malgré ses 19 ans, est sans doute moins enthousiaste. Les absences de Damian Penaud et Alievreti Raka, au Japon avec le XV de France, ont offert huit titularisations à l'ailier clermontois --l'un des plus prometteurs de sa génération-- qui en a profité pour signer deux essais.

- "Mon temps de jeu risque de diminuer" -

"Je pense qu'avec les retours de Damian et Alivereti, mon temps de jeu risque de diminuer, reconnaît le natif de Barcelone dans le quotidien la Montagne. Mais je comprends tout à fait. Je vais juste tout donner."

L'absence samedi face à Toulouse de Penaud, qui "s'est blessé un peu jeudi et pas mal ouvert à la lèvre", selon son entraîneur, peut déjà lui permettre de prolonger le plaisir.

"Je vais travailler pour essayer de poser des problèmes à Franck (Azéma) et au staff, promet le Franco-Espagnol Ezeala. Je vais saisir toutes les opportunités, en tentant d'être le plus fort possible."

Même problème au Stade Toulousain pour les deux champions du monde U20 français Lucas Tauzin (21 ans, 7 titularisations) et Matthis Lebel (20 ans, 5 matches débutés), auteurs chacun de deux essais.

Le retour de Yoann Huget et celui, à venir, de Cheslin Kolbe, vainqueur de la Coupe du monde la semaine dernière avec les Springboks, risquent de considérablement réduire le temps de jeu de ces deux espoirs qui représentent l'avenir du XV de France dans la perspective de la Coupe du monde à domicile en 2023.

Font-ils partie de ceux qu'on reverra encore beaucoup avec les Rouge et Noir ? "Il est difficile de les nommer, a expliqué l'entraîneur adjoint du Stade Toulousain Régis Sonnes. Si j'en nomme un il faut les nommer tous."

"Mais oui, je suis obligé d'en parler. Il y a des joueurs comme Matthis Lebel qui a pris du temps de jeu. Il y a des joueurs qui ont répondu (présent)", a apprécié Régis Sonnes.

Dans le pire des cas, comme le calendrier est bien fait, les doublons seront de retour dans moins de trois mois avec le Tournoi des six nations dès février.