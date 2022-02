Top 14: réaction attendue de Bordeaux-Bègles face au Racing 92

Échaudé par sa défaite le week-end dernier à Toulon, le leader du championnat Bordeaux-Bègles doit réagir à domicile contre le Racing 92, l'équipe en forme du moment, dimanche soir lors de la 18e journée du Top 14.

Cette rencontre, qui verra le retour des buvettes et bodegas dans les stades, clôturera une journée de championnat coincée entre deux matches du Tournoi des six nations et constituera le point d'orgue d'un week-end qui, par ailleurs, promet d'autres belles affiches.

L'UBB, qui compte toujours un match de retard et a chuté samedi dernier face à la lanterne rouge toulonnaise (21-18), ne peut se permettre une telle déconvenue face aux Racingmen, qui ont pour leur part enchaîné le week-end dernier face à Pau (35-29) leur quatrième victoire de rang et qui pointent à la 5e place du classement.

Ce choc est séduisant à plus d'un titre: le club girondin est toujours invaincu à domicile en championnat et les Franciliens sont capables de tout à l'extérieur après leur succès à Toulouse fin janvier (20-15).

"Ce match sera très difficile: le Racing sera revanchard car on les avait battus chez eux (37-14 à l'aller, ndlr). Or, c'est une équipe dure à battre à l'extérieur quand elle a décidé de gagner le match", a prévenu le manager girondin Christophe Urios.

Les amateurs devraient également se régaler samedi soir avec le duel entre le Stade rochelais (7e) et Clermont (9e), aux allures de "combat des chefs" et mettant aux prises deux entraîneurs charismatiques, Jono Gibbes et Ronan O'Gara, qui jusqu'à l'an dernier officiaient ensemble sur le banc des Maritimes.

Le champion en titre Toulouse (6e), sur une spirale négative après avoir concédé le week-end dernier une cinquième défaite d'affilée face au Stade français (29-28), devra se rassurer sans faute à Pau (10e).

Pour Brive, vainqueur samedi dernier du derby auvergnat (27-20), il faudra sortir le grand jeu face à Montpellier, deuxième, qui n'a plus joué depuis le 5 février et qui reste sur huit victoires consécutives.

Enfin, Toulon (13e), sous le feu des projecteurs cette semaine avec l'annonce d'un alléchant duo Azéma/Mignoni à sa tête la saison prochaine, recevra Perpignan (12e), deuxième étape de son opération de reconquête.

Programme de la 18e journée:

(samedi)

(15h00) Pau - Toulouse

(17h00) Brive - Montpellier

Castres - Lyon

Toulon - Perpignan

Stade Français - Biarritz

(21h05) La Rochelle - Clermont

(dimanche)

(21h05) Bordeaux-Bègles - Racing 92