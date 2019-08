Top 14: revanchard, Toulon surclasse Agen sur sa pelouse

Toulon s'est facilement imposé et a empoché le bonus offensif à Agen (44-25) en inscrivant six essais, dont deux doublés de Julien Hériteau et Mamuka Gorgodze, samedi lors de la première journée de Top 14.

Neuvième seulement la saison précédente (14 défaites en 26 matchs), Toulon avait annoncé vouloir effacer ce douloureux souvenir au plus vite. Les Varois ont tenu parole en surclassant un modeste SU Agen sur sa pelouse.

Battu ici même la saison dernière (10-19), le RCT n'avait remporté que deux matches à l’extérieur, mais les hommes de Patrice Collazo ont très vite remis les choses au point sur le premier essai de Gorgodze après une erreur défensive d'Agen (3-8, 20e).

Devant à la pause (18-13) grâce au premier essai du centre Julien Hériteau, un ancien du SUA, le RCT a définitivement pris la mesure de son adversaire sur les doublés d'Hériteau (13-23, 51) et de Gorgodze (13-37, 60e). "On n’a pas pu mettre en place tout ce qu’on voulait, ce sont surtout les fondamentaux qui nous permettent de mettre Agen à distance", a tenu à tempérer le manager varois Patrice Collazo.

"Notre deuxième mi-temps est inexistante. On est bien jusqu'à la 50e minute et puis plus rien, plus de plaquages, plus de turn-overs, les Toulonnais n'ont même pas eu besoin de travailler pour marquer" a pour sa part regretté Christophe Laussucq, le nouvel entraîneur agenais.

Réduits à 13 après les deux cartons jaunes successifs de Daniel Ikpefan (63) et Corentin Vernet (64), les Agenais ont réduit le score grâce à un autre doublé, de Lamoulie cette fois (20-37, 69e).

Peine perdu puisque Julian Savea, en puissance, a fermé le bal. Pour Agen, la réception de Brive, samedi prochain, sera un déjà un rendez-vous crucial face à un concurrent direct pour le maintien.

Toulon, de son côté, passera un test sans doute plus significatif le week-end prochain sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles. "On va se contenter de ce premier match, on sait ce qu'il faudra travailler pour le prochain " a ainsi conclu Collazo.