Top 14: Servat (Toulouse) officialise son départ vers le XV de France

Une nouvelle pièce au puzzle: après Karim Ghezal (Lyon) et Laurent Labit (Racing 92), l'entraîneur des avants du Stade Toulousain William Servat a officialisé vendredi son départ vers le XV de France, comme adjoint du prochain sélectionneur Fabien Galthié après la Coupe du monde (20 septembre-2 novembre).

"La décision de partir a été difficile à prendre. Je l'ai déjà dit, mais l'équipe de France ne se refuse pas. C'est une opportunité unique de représenter son pays" a déclaré dans un entretien à L'Equipe vendredi Servat, ancien talonneur des Bleus (41 ans, 49 sél. entre 2004 et 2012).

"La plus grosse réflexion s'est faite au début, parce que c'était perturbant de quitter mon club comme ça, alors que l'équipe tourne à nouveau à plein régime avec une volonté de l'entité Stade Toulousain de grandir encore plus (...) mais intégrer l'équipe de France reste quelque chose d'extraordinaire" a ajouté "La bûche", arrivé en 1993 au Stade Toulousain, où il a fait ses débuts chez les professionnels en 1998 avant d'intégrer l'encadrement en 2012.

Après la confirmation du départ de Servat et celles de Raphaël Ibanez (manager), Labit (arrières) et Ghezal (touche), ne manque plus qu'une pièce, celle d'entraîneur de la défense, au prochain puzzle XV de France, dont Galthié sera à la tête après avoir oeuvré comme consultant jusqu'à la Coupe du monde au Japon.

Le poste devrait revenir sauf inattendu revirement de situation à Shaun Edwards. L'Anglais, qui dispose d'une offre de la Fédération française de rugby, a annoncé son départ de la sélection galloise après le Mondial.

"Probablement un choix financier" a grincé le 15 mai le futur sélectionneur du XV du Poireau Wayne Pivac, ce à quoi Edwards a répondu, dans un communiqué transmis au site Internet de référence WalesOnline: "Je suis déçu des propos de Wayne Pivac -- il n'a aucune idée de mon salaire en France." Une déclaration qui laisse peu de place au doute.