Top 14: Toulon facile vainqueur de Clermont pour la der à Mayol 

Toulon s'est offert une victoire bonifiée et de prestige face à Clermont (32-11), pour la dernière à Mayol de Mathieu Bastareaud et Guilhem Guirado, dimanche soir, en clôture de la 25e journée du Top 14.

Dans une saison morose, le RC Toulon (10e) a fêté dignement ses nombreux partants (Lobbe, Bastareaud, Guirado) obtenant une victoire bonifiée face à Clermont. Une performance qui a démontré les progrès entrevues dans le jeu lors de ces derniers matches.

Déjà qualifié pour les demi-finales, Clermont (2e) a semblé tendu face à ses hôtes du soir. Avec quatre cartons jaunes récoltés, les Auvergnats peuvent risquer des suspensions pour les phases finales.

Toulon a tenu à soigner la sortie de ses légendes. En avant-match, Juan Fernandez Lobbe, entraîneur de la touche du RCT, a reçu une standing ovation de la part de son public avant son départ à destination des Pumas d'Argentine. Guilhem Guirado et Mathieu Bastareaud sont sortis sous les ovations pour leur dernier match à domicile avant de rejoindre respectivement Montpellier et New York.

Les Toulonnais ont rapidement su prendre le score grâce à un bon mouvement offensif initié par le All Black Malakai Fekitoa et conclu par l'ailier sud-africain JP Pietersen (7-0, 10e). Souverains en défense durant le premier acte, les Varois ont été surpris par une interception du demi-ouverture Nanaï-Williams qui a servi à hauteur l'ailier Rémy Grosso (7-5, 21e). Mais après une pénalité rapidement jouée, le demi de mêlée gallois Rhys Webb (30e) a redonné une plus large avance à la mi-temps (17-11)

Au retour des vestiaires, la partie s'est tendue entre les deux équipes donnant un match haché et de nombreux cartons. A la suite d'une combinaison en touche, le troisième ligne argentin Facundo Isa s'est arraché pour finir dans l'en-but (51e) et sceller la victoire des Rouge et Noir. Une victoire bonifiée à la sirène grâce à un essai de l'ailier néo-zélandais Filipo Nakosi (32-11).