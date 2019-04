Top 14: Toulouse brise sa série noire, Pau peut souffler

Fin de série! Après cinq défaites de suite, Toulouse s'est adjugé le derby face à Castres (21-20) lors d'une fin de match à suspense, samedi à l'occasion de la 23e journée de Top 14, alors que Pau s'est offert un bol d'air dans la course au maintien grâce à son succès contre le Racing 92 (29-27).

Près de deux ans et demi (novembre 2016) que les Rouge et Noir n'avaient plus battu leur voisin tarnais! Ils ont brisé cette petite malédiction grâce au sans-faute de leur buteur Thomas Ramos, auteur de sept pénalités (100%), dont la dernière à quatre minutes de la fin pour reprendre l'avantage au CO lors d'un derby acharné, marqué par plusieurs échauffourées, surtout en première période.

L'ouvreur de Castres Benjamin Urdapilleta, qui avait replacé son équipe devant deux minutes plus tôt, a ensuite eu la balle de match après la sirène, mais a commis un en-avant au moment d'armer son drop.

Le leader toulousain (84 pts) sera qualifié directement pour les demi-finales à trois journées du terme si Lyon (3e, 65 pts) ne gagne pas à Agen un peu plus tard.

Castres (4e 64 pts), qui récolte un double bonus offensif (trois essais inscrits contre aucun pour Toulouse) et défensif, manque de son côté l'occasion de distancer un peu plus le Racing (5e, 63 pts) en vue d'un barrage à domicile.

Les Franciliens ont en effet chuté sur le terrain de la Section qui, pour son premier match depuis le départ de son manager Simon Mannix il y a dix jours, prend provisoirement ses distances sur la zone rouge.

Les Béarnais (11e, 38 pts) comptent en effet dix points d'avance sur la 13e place, synonyme de match d'accession-relégation et occupée par Grenoble, en déplacement en fin de journée à Montpellier.