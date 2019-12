Top 14: Toulouse débloque enfin son compteur à l'extérieur

Le champion de France en titre, Toulouse, a décroché samedi à Agen (13-8) sa première victoire de la saison à l'extérieur, à l'issue d'un match marqué par une coupure d'électricité a priori volontaire orchestrée par des grévistes opposés à la réforme des retraites.

Enfin. Depuis le temps qu'il courait après, le Stade, si convaincant à l'export en Coupe d'Europe, s'est rassuré sur son potentiel sur la scène domestique en reportant un derby de la Garonne indécis durant lequel le vent aura été un acteur majeur.

"Cette première victoire à l’extérieur fait du bien, c'est clair, a résumé le centre Romain Ntamack. Surtout quand on savait les conditions dans lesquelles on allait jouer et face à une équipe d'Agen qui ne lâche jamais rien. On s'est dit qu'il n'y allait pas y avoir beaucoup d'essais, donc le peu d'opportunités de points à inscrire, il fallait les saisir."

Il a fallu un double éclair au pied de Holmes pour Ntamack et de ce dernier pour Bonneval pour que les hommes d'Ugo Mola prennent la mesure d'Agenais entreprenants et joueurs.

Adossé au vent et en tête à la pause (8-6), ce qui récompensait sa volonté de jouer malgré le déluge, le SUA a dû se contenter d'un point de bonus défensif qui pourrait toutefois s'avérer précieux dans la course au maintien.

- Armandie dans tous ses états -

"Mais on est très déçus, coupe le capitaine agenais Romain Briatte. C’est une nouvelle défaite à domicile dans un stade à guichets fermés, c’est dur. Mais il ne faut pas baisser la tête. Ce n'est pas fini, loin de là"

Les joueurs de Christophe Laussucq avaient parfaitement entamé ce derby, avec d'abord une pénalité de Berdeu (19) consécutive à une faute de l'ancien de la maison bleue et blanche Miquel.

Mieux, suite à une chandelle de Lamoulie, une hésitation visiteuse coupable à la chute et le centre Decron, bien servi à hauteur, a filé dans l'en-but toulousain (8-0, 23). Malheureusement pour les locaux, deux fautes en mêlée puis au sol de Ryan ont permis à Ntamack, face au vent, de ramener les siens au score avant la pause (8-6).

Plein d'espoir, le public d'un stade Armandie à guichets fermés pour la première fois depuis neuf ans, a été rapidement refroidi par l'essai de Bonneval (43) avant d'être plongé dans le noir suite à une coupure de courant pendant près d'un quart d'heure (51).

Le maire d'Agen Jean Dionis a accusé les grévistes d'être à l'origine de cette nuisance, affirmant avoir su par EDF et Enedis qu'il s'agissait d'une "coupure sauvage".

Un double coup du sort qui a coupé les jambes des Lot-et-Garonnais à la reprise des hostilités. Maintenus dans leur moitié de terrain et constamment mis sous pression, ils n'ont jamais pu prendre à défaut des Toulousains, au final pragmatiques, qui grimpent à la 3e place du classement provisoire du Top 14.