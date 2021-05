Top 14: Toulouse en champion, Montpellier et Brive se maintiennent

Une semaine après son cinquième sacre continental, Toulouse a fait samedi un grand pas vers les demi-finales du Top 14 grâce à son succès sur Clermont lors de la 25e et avant-dernière journée, qui a scellé le maintien de Montpellier et Brive, et éliminé Lyon de la course à la phase finale.

. Toulouse fait le spectacle

Toulouse a fait honneur face à Clermont à son tout nouveau statut de champion d'Europe (36-27). Malgré une entame difficile qui laissait craindre les stigmates de la finale de Twickenham et des festivités des jours suivants, les Rouge et Noir sont sortis vainqueurs d'un match très ouvert.

Sept essais ont été inscrits au total, dont deux spectaculaires conclus par les têtes d'affiche toulousaines Antoine Dupont et Romain Ntamack, tandis que l'arrière Thomas Ramos, auteur de 21 points, a fait un sans-faute au pied (8 sur 8).

Le club haut-garonnais n'aura besoin que d'un point lors de la dernière journée, chez une autre victime de son parcours européen, Bordeaux-Bègles, pour se qualifier directement en demi-finale du Top 14 et se rapprocher du doublé.

. Paris passe la cinquième

Cinq matches, cinq victoires. Dans la dernière ligne droite, le Stade français a passé la cinquième, histoire de remonter à la 7e place du classement, à hauteur de Toulon.

Grâce à leur succès face à Lyon (46-27), les Parisiens ont fait coup double: ils ont sorti un concurrent direct et préservé leurs chances de disputer la phase finale, ce qui serait une première pour eux depuis le titre de 2015.

Les hommes de Gonzalo Quesada se déplaceront lors de la dernière journée à Bayonne, encore à la lutte pour le maintien.

. L'UBB gâche une munition

Toulon reste maître de son destin: en s'offrant Bordeaux-Bègles (25-19), le club varois a doublé le Stade français pour prendre la 6e place, synonyme de billet pour les barrages.

Portés par leur ouvreur Louis Carbonel, auteur d'un 100% au pied (7 sur 7), le RCT a donné le sourire aux supporters de retour au stade Mayol.

Déjà assurée de disputer la phase finale pour la première fois de son histoire, l'UBB, désormais 4e, a probablement tiré un trait sur l'une des deux premières places directement qualificatives pour les demies.

. Le Racing 92 et La Rochelle déroulent

Face aux mal classés agenais (54-14) et palois (51-27), le Racing 92 et La Rochelle ont déroulé, inscrivant respectivement huit et sept essais.

Les Rochelais ont provisoirement repris la première place à Toulouse avant son match contre Clermont plus tard dans la soirée. C'est d'ailleurs chez ces mêmes Auvergnats, pas encore qualifiés, que les Maritimes joueront la semaine prochaine leur place en demi-finale.

Les Franciliens, eux, ont passé 33 points au SUA en première période avant de lever le pied en supériorité numérique. Un triplé du trois-quarts centre international Gaël Fickou leur a notamment permis de s'installer sur le podium, à portée de tir de Toulouse et La Rochelle.

. Montpellier et Brive sauvent leur peau

Tout frais vainqueur du Challenge européen, Montpellier a confirmé sa bonne forme du moment en disposant de Bayonne (23-19). Avec cette sixième victoire en huit matches de championnat, le MHR a assuré son maintien en Top 14.

Même son de cloche pour Brive, malgré sa défaite à domicile devant Castres (33-28). Le CO, de son côté, reste en lice pour la phase finale, mais il lui faudra dompter Toulon la semaine prochaine tout en espérant un faux pas du Stade français.

Enfin, la 13e place, synonyme de barrage contre le finaliste malheureux de Pro D2, se jouera entre Bayonne et Pau lors de la dernière journée.

L'Aviron, qui accueillera le Stade français, compte quatre points d'avance sur la Section, qui recevra elle Montpellier.