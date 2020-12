Top 14: Toulouse enchaîne à Bayonne

Toulouse a confirmé sa bonne passe actuelle en l'emportant tout en maîtrise sous une forte pluie à Bayonne (24-20), samedi à l'occasion de la 11e journée de Top 14.

Un essai d'Antoine Dupont (6) en réponse express à celui inscrit par Joe Ravouvou, puis un doublé d'Alban Placines sur deux départs gagnants derrière sa mêlée autour de la demi-heure ont eu raison des Basques qui n'ont pas lâché et ont décroché en toute fin de match le bonus défensif sur un dernier essai de Maxime De Lonca.

Grâce à ce succès, le quatrième cette saison à l'extérieur, sur un terrain pourtant guère accueillant - dernière victoire à Jean-Dauger en 2012 - les hommes d'Ugo Mola se replacent au classement juste derrière le leader rochelais.

Avec ses principaux internationaux alignés d'entrée dont Romain Ntamack au centre, le Stade, joueur en première mi-temps, gestionnaire par la suite, a parfaitement préparé ses retrouvailles avec la Coupe d'Europe qui débutera par un déplacement en Ulster dès vendredi.

Pour sa part, l'Aviron, qui avait bien négocié les dernières visites de Montpellier et Toulon, est tombé cette fois sur plus clinique que lui, comme face aux Rochelais. Pourtant, tout avait idéalement démarré pour les hommes de Yannick Bru et Ravouvou, lancé comme un frelon dans la défense haute-garonnaise pour un essai lançant parfaitement cette partie.

Sauf que les renvois ne sont pas le point fort des Basques et la sanction n'a pas tardé. Dupont, après un jeu de mains à mains dans la défense locale, s'est faufilé jusque derrière la ligne.

Idem après la pénalité de Gaëtan Germain (10-7, 25). Cette fois, c'est Placines qui a fini derrière la ligne, avant de récidiver peu après sur une copie conforme (10-21, 33).

Sous le déluge, la partie de gagne-terrain s'est poursuivie, avec des Bayonnais obligés de reculer sous les coups de pied d'occupation d'Antoine Dupont notamment. Ils se sont montrés orphelins de solutions jusqu'à cet ultime contre, suivi d'une touche et d'un ballon porté finissant dans l'enbut.