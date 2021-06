Top 14: Toulouse et La Rochelle duo gagnant

Toulouse et La Rochelle qualifiés directement pour les demi-finales, Clermont et le Stade français qui rejoignent Bordeaux-Bègles et le Racing 92 en phase finale, Bayonne menacé de relégation: la saison régulière de Top 14 a rendu son verdict samedi lors d'une 26e journée pleine de suspense.

- Toulouse et La Rochelle taille patron -

Le dernier champion de France (2019) et son dauphin rochelais ont dominé la saison régulière, après s'être déjà hissés tous deux en finale de la Coupe d'Europe, remportée par le Stade toulousain fin mai à Twickenham. Il leur suffisait d'un point pour terminer dans le duo de tête et s'épargner un match de barrage avant les demi-finales organisées les 18 et 19 juin à Villeneuve-d'Ascq. Les Rouge et Noir se sont imposés face à Bordeaux-Bègles (21-10) tandis que les Maritimes se sont contentés d'un bonus défensif à Clermont (défaite 25-20). Ils vont maintenant pouvoir recharger les batteries quand leurs concurrents, le Racing 92, Bordeaux-Bègles, Clermont et le Stade français devront disputer un match couperet pour rallier le dernier carré.

- Clermont et le renversant Stade français en barrages -

Soulagement en Auvergne et allégresse à Paris. Clermont avait son destin entre les mains pour aller en phase finale et a assuré en battant La Rochelle au stade Marcel-Michelin. Le Stade français est lui de retour en phase finale six ans après son dernier titre de champion de France. C'est un joli rebond après une saison 2019-2020 cauchemardesque achevée à la dernière place au moment de l'arrêt de la compétition pour cause de pandémie. En 2021, l'équipe de Gonzalo Quesada est arrivée à ses fins grâce à une fin de saison en boulet de canon ponctuée par une sixième victoire consécutive samedi à Bayonne (12-9) au bout du suspense. "On ne retient qu'une chose c'est cette qualification (...) Ça nous fait un bien fou et franchement ça fait vraiment plaisir", a réagi l'ouvreur parisien Joris Segonds au micro de Canal Plus. Il retrouvera le Racing 92 pour un derby bouillant vendredi à Nanterre quand Clermont se rendra samedi sur les terres de l'UBB.

- Énorme déception pour Toulon -

Malgré son effectif rutilant et ses moyens financiers, le RCT a encore raté la phase finale. C'est la deuxième fois d'affilée, puisque l'exercice 2019-2020 n'a pu aller à son terme du fait de la pandémie et que l'équipe varoise avait fini à la neuvième place en 2018-2019. Le club aux trois couronnes européennes (2013, 2014, 2015) et quatrième budget de l'élite (32,5 M EUR prévisionnels) aurait pu mieux faire s'il avait su mieux voyager cette saison. L'équipe de Patrice Collazo ne s'est imposée que trois fois à l'extérieur (Racing 92, Pau, Agen), dont une seule chez un candidat à la qualification (Racing 92). Ironie de l'histoire: le RCT termine sur une défaite rédhibitoire à Castres (46-24), qu'il avait privé de la qualification en 2019 dans ce même stade Pierre-Fabre.

- Pau sauvé, Bayonne au rattrapage -

Bayonne, après sa défaite face au Stade français (12-9) à domicile, termine à l'avant-dernière place et jouera un derby basque qui s'annonce croustillant à Biarritz samedi prochain pour assurer son maintien. Bayonne était en concurrence avec Pau pour éviter l'avant-dernière place. Mais les Bayonnais, qui avaient pourtant quatre points d'avance avant cette journée, n'ont empoché que le point de bonus défensif contre le Stade français. Et Pau a dominé Montpellier (41-25) avec le bonus offensif à la clé. Les deux équipes terminent avec le même nombre de points (46) mais Pau passe devant Bayonne à la faveur de ses deux succès contre l'Aviron.

- Agen termine "fanny" -

Condamné à la relégation depuis mi-avril, le SUA a terminé sa saison cauchemardesque par une vingt-sixième défaite en autant de matches, à Lyon (52-7). Ce triste bilan est du jamais-vu en Top 14 et rarissime dans l'histoire des sports collectifs français. Le club de handball de Billère avait aussi terminé avec vingt-six défaites en vingt-six rencontres durant la saison 2012-2013 de première division. L'équipe basée dans la banlieue de Pau découvrait néanmoins l'élite tandis qu'Agen reste une place forte du rugby hexagonale avec ses huit titres de champion de France, le dernier acquis en 1988.