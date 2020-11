Top 14: Toulouse respire, le Racing 92 s'impose encore sur le fil

Après trois matches sans victoire, le Stade toulousain a renoué avec le succès à Pau (22-16) samedi lors de la 9e journée de Top 14, marquée par un nouveau numéro d'équilibriste du Racing 92, une victoire aisée de Toulon et une rechute de Montpellier.

Depuis qu'il est privé de ses internationaux, mobilisés avec les Bleus depuis fin octobre, le Stade toulousain a chuté deux fois, contre Lyon et à Paris, et concédé un nul lors du derby face à Castres samedi dernier.

Mais pour le champion de France 2019, l'heure du réveil a sonné au stade du Hameau où cette victoire précieuse permet à l'équipe d'Ugo Mola de se repositionner à la deuxième place au classement, à deux points du leader rochelais, qui a deux matches en moins et se rend dimanche sur la pelouse du Stade français.

C'est l'expérimenté Maxime Médard (34 ans lundi prochain), qui a impulsé la révolte dans le Béarn après une première période maîtrisée par la Section (6-13). L'arrière aux 63 sélections en équipe de France a signé le seul essai de son équipe, d'une chevauchée dont il a le secret.

Zack Holmes a fait le nécessaire devant les perches (17 points) pour freiner l'ardeur de Palois bien guidés une nouvelle fois par l'ouvreur Antoine Hastoy, auteur de tous les points de son équipe, dont un essai.

"Il y a eu du plaisir ce soir, c'est chouette (...) On se trouvait des excuses bidon, là on a mis ce qu'il fallait, on a eu de bonnes attitudes", a savouré Médard.

Difficile de dire si le Racing 92 a pris du plaisir à Brive. Dominé quasiment du début à la fin, le club francilien s'en est encore sorti en toute fin de match (23-19) grâce au troisième ligne Fabien Sanconnie, déjà auteur de l'essai de la délivrance à la 76e minute samedi dernier contre Pau (24-22). Lors de la 6e journée, le Racing avait déjà été sauvé à la 72e par un essai d'Henry Chavancy.

Les Ciel et Blanc, auteurs d'un premier essai en début de seconde période grâce à Donovan Taofifenua, reviennent de loin après avoir entamé la rencontre en encaissant un 13-0. Cette victoire les maintient au cinquième rang, juste derrière Toulon qui a signé son premier succès à l'extérieur de la saison à Agen (38-9), scotché à la dernière place avec 9 défaites.

- Nonu soigne son retour -

Pour sa première titularisation deux semaines après son retour sur la Rade, le double champion du monde néo-zélandais Ma'a Nonu, 38 ans, n'a pas marqué. Mais il a livré 57 minutes de bonne facture, avec notamment un petit coup de pied à l'origine du deuxième essai des siens.

Les cinq essais du RCT ont été inscrits par cinq joueurs différents (Dridi, Dakuwaqa, Takulua, Dachary, Rebbadj) et le demi de mêlée Baptiste Serin a apporté sa pierre à l'édifice devant les poteaux.

De son côté, Montpellier est retombé dans ses travers. Privé de match lors des deux dernières journées, pour des raisons liées au Covid-19, le MHR s'est pris les pieds à Bayonne (29-20), un candidat au maintien.

Les forfaits de Bismarck du Plessis et de Janse Van Rensburg, juste avant le match, n'ont certes pas aidé les Héraultais. Mais c'est surtout leur indiscipline et leurs errements défensifs, comme en atteste le premier essai signé par Joseva Ravouvou après une interception au milieu de deux Montpelliérains, qui les ont plombés.

Le MHR, qui restait sur deux succès le mois dernier, dévisse à la 11e place, dépassé par... Bayonne.