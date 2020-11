Top 14: Toulouse retrouve ses trois-quarts et le bonus

Toulouse a retrouvé Thomas Ramos, en jambes après le XV de France, et Cheslin Kolbe, de retour de blessure, ainsi que la victoire bonifiée, après des doublons délicats, samedi en surclassant Agen 63-18 lors de la 10e journée de Top 14.

Neuf essais à deux: le plein de points effectué à Ernest-Wallon permet à l'équipe d'Ugo Mola de reprendre la 2e place chipée vendredi par Clermont, également vainqueur bonifié à Castres. Au détriment de la formation de son ancien co-entraîneur Régis Sonnes, venu à la rescousse d'Agen qui n'a toujours pas gagné un match après 10 journées.

Après son succès à Pau (22-16), le Stade Toulousain confirme que son passage à vide de l'automne - trois matches sans succès - était bien lié à l'absence de ses internationaux français - jusqu'à 8 représentants à Marcoussis - et à une infirmerie bien remplie.

C'est sa première victoire bonifiée depuis le succès obtenu mi-octobre à Brive (36-16). Même sans Romain Ntamack (blessé), ni Antoine Dupont et Julien Marchand (au repos), et avec encore toute une première ligne mobilisée par le XV de France (Rodrigue Neti, Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri), en plus de Matthis Lebel, réserviste face à l'Italie, elle n'a pas eu à forcer son talent pour surclasser des Agenais affaiblis par les blessures.

Le combat n'était déjà pas égal à la base. Agen, acculé en défense, a logiquement été poussé à la faute et a subi la double peine des essais de pénalité (35e et 51e) et des cartons jaunes concomittants (Gauthier Maravat et Romain Briatte).

Sans surprise, ce fut donc un festival d'essais auquel ont particulièrement contribué Yoann Huget, auteur d'une interception sur le premier essai signé Pierre Fouyssac (8e), Guitoune, en soliste sur le deuxième (19e) comme Ramos (39e) sur le quatrième après avoir remonté tout le terrain. Une traversée gagnante pour fêter son retour en club.

Lui aussi de retour après un mois et demi sans jouer, Cheslin Kolbe, qui lui a succédé à l'heure de jeu, s'est d'abord fait remarquer par un mauvais rebond qui a permis aux Agenais d'inscrire un deuxième essai par Noel Reid (66e). Avant de paravacher la démonstration en inscrivant le 9e et dernier essai (80e).