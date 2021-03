Top 14: Toulouse s'échappe, les Bleus reprennent

Toulouse a profité samedi de son succès bonifié sur Brive et de la deuxième défaite de rang de La Rochelle, à Castres, pour s'échapper en tête du classement lors d'une 18e journée du Top 14 marquée par le retour sur les terrains de plusieurs Bleus.

. Toulouse distance La Rochelle

Longtemps poussif malgré les retours de blessures de ses internationaux Romain Ntamack et François Cros, le Stade toulousain est tout de même parvenu à s'imposer avec bonus contre Brive (42-17) grâce à une grosse fin de match en supériorité numérique.

Son voisin castrais lui a rendu service un peu plus tard en dominant le Stade rochelais (22-15), battu pour la deuxième fois consécutive et à qui les deux prochains week-ends sans Top 14 devraient faire le plus grand bien physiquement.

Résultat: Toulouse fait le break au sommet du classement, avec désormais sept points d'avance sur les Maritimes, dont la deuxième place est menacée par le Racing 92, opposé en soirée (21h05) à Toulon.

. Paris, le droit d'y croire

Le Stade français était dans l'obligation de s'imposer à domicile face à la lanterne rouge, Agen, afin de garder l'espoir de se qualifier pour les phases finales.

Il a rempli son contrat avec une victoire bonifiée (40-21) malgré le carton rouge reçu dès la 17e minute par le deuxième ligne Paul Gabrillagues.

Le club parisien, porté samedi à Jean-Bouin par un grand Waisea, revient provisoirement à trois points de la sixième place occupée par Toulon.

Les Agenais portent eux à 18 leur triste record de défaites consécutives depuis le début du championnat.

. Bayonne et Pau, statu quo

Statu quo dans le bas du classement entre Pau et Bayonne, respectivement battus par Bordeaux-Bègles (29-23) et Lyon (28-20).

A la lutte pour éviter l'avant-dernière place, synonyme de barrage, les deux équipes ont réussi à bousculer des candidats aux phases finales, mais ont toutes les deux échoué à un cheveu du bonus défensif.

Victorieux vendredi de Clermont (22-16), Montpellier réalise donc la bonne opération du week-end dans la course au maintien.

. Les Bleus de retour

Plusieurs Bleus pris dans le "cluster" du XV de France, et autorisés à rejouer après avoir été considérés comme cas contact, ont effectué leur retour à la compétition à l'occasion de cette 18e journée du Top 14.

Paul Willemse et Anthony Bouthier ont participé à la victoire de Montpellier sur Clermont.

Entrés en cours de jeu, les centres Jonathan Danty (Stade français) et Pierre-Louis Barassi (Lyon) ont chacun marqué un essai.

Idem pour Yoram Moefana et Cameron Woki pour Bordeaux-Bègles, où l'ouvreur Matthieu Jalibert a été utilisé à l'arrière.

Romain Ntamack et François Cros ont parfois semblé à court de rythme avec Toulouse, dont l'arrière Thomas Ramos s'est blessé au mollet en fin de match.