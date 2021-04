Top 14: Toulouse tousse, Agen descend

Sans pitié. Castres s'est offert le leader toulousain (26-24) tandis que Agen est relégué en Pro D2, samedi, lors d'une 21e journée du Top 14 perturbée par la pandémie.

Quatre des sept rencontres programmées pour la "journée des supporters" ont été reportées: Montpellier - Toulon, Agen - Bordeaux-Bègles, Racing 92 - Stade français et Clermont - Brive.

A six journées de la fin de la saison régulière, le calendrier s'alourdit dans la dernière ligne droite alors que l'UBB et le MHR sont en course en course en Coupe d'Europe et en Challenge européen respectivement.

Samedi, le CO s'est relancé dans la course pour les play-offs en surprenant Toulouse (26-24). Les Rouge et Noir alignaient certes une équipe largement remaniée mais les absences de Romain Ntamack, Antoine Dupont ou Cheslin Kolbe n'expliquent pas tout.

Trop indisciplinés, les Toulousains ont chuté pour la quatrième fois de la saison à l'extérieur. Les hommes d'Ugo Mola ont toutefois décroché le point de bonus défensif qui leur permet de rester en tête en attendant le choc entre La Rochelle et Lyon, décalé en prime time (21h05) en raison des reports.

De son côté, Agen, la lanterne rouge du championnat, avec vingt défaites en autant de rencontres, ne peut plus sauver sa tête en Top 14.

Depuis vendredi, le SUA, plus petit budget du championnat, est relégué, sans jouer, en Pro D2 après la victoire de Pau devant Bayonne (43-33) qui place la Section (13e, 36 pts) hors de portée d'un improbable retour lot-et-garonnais (14e, 2 pts).