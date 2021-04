Top 14: Toulouse trébuche, La Rochelle revient à hauteur

Avec une équipe largement remaniée, le leader toulousain a trébuché dans le derby à Castres (26-24) et voit revenir à sa hauteur des Rochelais victorieux de Lyon (38-23), samedi, lors d'une 21e journée du Top 14 perturbée par la pandémie.

Quatre des sept rencontres programmées pour la "journée des supporters" ont été reportées: Montpellier-Toulon, Agen-Bordeaux-Bègles, Racing 92-Stade français et Clermont-Brive.

A six journées de la fin de la saison régulière, le calendrier s'alourdit dans la dernière ligne droite alors que l'UBB et le MHR sont encore en course en Coupe d'Europe et en Challenge européen.

En grande difficulté au coeur de l'hiver, Castres s'est encore rapproché samedi d'une qualification pour la phase finale en surprenant Toulouse (26-24) dans son stade Pierre-Fabre.

Les Rouge et Noir alignaient certes une équipe largement recomposée après deux intenses week-ends de Coupe d'Europe, mais les absences de Romain Ntamack, Antoine Dupont ou Cheslin Kolbe n'expliquent pas tout.

Trop indisciplinés, les Toulousains ont chuté pour la quatrième fois de la saison à l'extérieur. Les hommes d'Ugo Mola ont toutefois décroché le point de bonus défensif qui leur permet de rester en tête, à égalité avec La Rochelle.

Vainqueurs convaincants de Lyon (38-23) dans la soirée, les Maritimes auraient pu prendre seuls les commandes du championnat, mais trois essais lyonnais tardifs, dont un doublé de l'ailier lyonnais Josua Tuisova, les ont privés du point de bonus offensif.

Sans leur troisième ligne international Grégory Alldritt, ni le puissant trois-quart centre fidjien Levani Botia, eux aussi ménagés, la meilleure défense du championnat regretta sans doute ce trou d'air inhabituel en fin de match.

Mais les hommes de Ronan O'Gara ont prolongé leur bonne dynamique à deux semaines d'une demi-finale de Coupe d'Europe historique contre les Irlandais du Leinster.

Le LOU manque de son côté l'occasion de mettre la pression sur ses adversaires directs pour le top 6, qui ne jouaient pas (UBB et Toulon), et voit revenir Castres à seulement un point.

De son côté, Agen, la lanterne rouge du championnat, avec vingt défaites en autant de rencontres, ne peut plus sauver sa tête en Top 14.

Le SUA, plus petit budget du championnat, a été relégué en Pro D2 sans jouer vendredi après la victoire de Pau devant Bayonne (43-33), qui place mathématiquement la Section (13e, 36 pts) hors de portée d'un improbable retour lot-et-garonnais (14e, 2 pts).