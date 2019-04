Top 14: tout bénef pour la Rochelle sans pitié pour Pau

La Rochelle, qui restait sur cinq revers en Top 14, n'a pas fait de détail pour laminer Pau (71-21) et revenir plus que jamais dans la course à la qualification samedi à quatre journées du terme de la saison régulière.

Impitoyables Rochelais ! Malgré leur qualification en demi-finales de Challenge Cup où ils accueilleront les Anglais de Sale dans une semaine, les hommes de Jono Gibbes avaient beaucoup à se faire pardonner sur la scène domestique.

Tout a souri aux Maritimes, cliniques sur chaque ballon récupéré et qui ont déroulé comme à l'entraînement pour recoller à Bordeaux-Bègles, encore 6e mais loin de donner les garanties pour conserver cette place après sa défaite à domicile contre Castres, et doubler le Stade Français.

Les Palois en ont fait les frais en explosant littéralement à chaque entame de mi-temps. Quatre essais encaissés lors des vingt premières minutes (signés Tanguy, Alldritt, Murimurivalu et West), quatre autres dans le même espace temps du deuxième acte (Murimurivalu, Retière, Botia et le jeune Berjon pour la conclusion) et vous finissez avec 70 points dans la musette. Un monde d'écart qui interpelle sur leur implication.

Loin d'être sauvée, cette Section apathique défensivement, qui a sauvé l'honneur avec trois essais de Rey, Lespiaucq et Votu, va devoir montrer un tout autre visage dans le sprint final qui s'annonce.

Car le risque de vivre une désillusion en mai existe vraiment, avec cette réception de Grenoble désormais cruciale pour éviter la place de barragiste pour le maintien et présente dans toutes les têtes pyrénéennes.