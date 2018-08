Top 14: victoire dans la souffrance pour La Rochelle face au promu Grenoble

La Rochelle, pour la première fois sans Patrice Collazo à sa tête, a souffert pour se défaire du promu grenoblois (28-21), fringant et accrocheur, samedi au stade Marcel-Deflandre, en ouverture du Top 14.

Pour les Maritimes cornaqués désormais par le duo Xavier Garbajosa - Grégory Patat, la délivrance n'est intervenue qu'à cinq minutes du coup de sifflet final grâce à un essai quasi libérateur du talonneur Orioli alors que le FCG les talonnait au score (23-21).

"On savait que ça allait être difficile. Il y avait du doute après les amicaux, on n'avait pas de statut d'outsider ou de favori", a tenu à rappeler Patat. Il y a peut-être encore des doutes avec la fin de saison dernière en pente descendante".

Dans ce match finalement très équilibré, les Isérois pourront nourrir de gros regrets en repartant sans bonus défensif. Mais contrairement à l'USAP, écrasée chez elle par Paris (46-15), ils ont été à la hauteur de leurs retrouvailles avec l'élite.

"C'est un bon retour en Top 14, personne ne peut contredire ça, se consolait l'ouvreur visiteur Franck Pourteau. Mais il y a un goût d'inachevé, on doit gagner aujourd'hui, il y avait les ingrédients pour et on a perdu".

Dans ce match, ce sont les Rochelais qui sont partis du bon pied, celui de Retière en particulier qui tapait à suivre vers le nouvel ailier Andreu le plus prompt dans l'enbut (8-0, 6).

Cette entame ne perturbait pas les visiteurs qui répondaient du tac au tac avec leur colosse arrière Visinia à l'origine et à la conclusion de leur révolte (18).

Le Stade remettait la main sur le ballon et c'est un autre nouveau, le centre Plessis-Couillaud, qui récompensait le bon travail des siens (23). Pas de quoi troubler le promu qui dominait (59 % de possession) sans parvenir à convertir, à l'inverse de Balès, sur pénalité, qui donnait dix points d'avance à ses couleurs à la pause (18-8).

Mais à force de pousser, Grenoble recollait logiquement grâce à deux pénalités de Pourteau avant que les Rochelais, poussés par leur public, se réveillent enfin.

Après une longue série de mauls, Alldritt finissait le travail en force (23-14, 59) mais la réplique iséroise était tout aussi efficace avec Fifita à la conclusion (64).

Le dernier quart d'heure tenait tout le stade en haleine jusqu'au quatrième essai libérateur d'Orioli, suivi d'un dernier effort défensif collectif salué par Patat. "Si on n'avait pas d'état d'esprit, on prenait l'essai sur la fin de match", concluait ce dernier, soulagé.