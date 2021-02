Toujours de la neige et du verglas dans l'Ouest, quelques perturbations

Une large partie de la façade ouest était toujours en vigilance orange neige-verglas jeudi, provoquant fermeture des parcs ou réseaux de bus à l'arrêt, a-t-on appris de sources concordantes.

Huit départements de l'Ouest sont en alerte neige-verglas: le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vienne.

Météo France s'attend "à des cumuls de neige jusqu'à 1 à 2 cm localement sur les départements en vigilance orange puis à une évolution sérieuse des précipitations en pluies verglaçantes: pluies dont les gouttes à températures négatives se congèlent instantanément au contact du sol".

"Le phénomène concerne principalement le Finistère cet après-midi puis plus tardivement les autres départements en vigilance orange en soirée. En cours de nuit prochaine, les précipitations deviennent plus régulières et donnent fréquemment du verglas. Le risque de pluies verglaçantes reste durable jusqu'à la mi-journée de vendredi au minimum", ajoute Météo-France dans son dernier bulletin.

A Nantes, les transports en commun sont suspendus depuis midi, seul le tramway continue de circuler normalement, indiquent la mairie et la métropole. Les parcs et jardins sont également fermés depuis midi. "Pendant cet épisode climatique, la ville de Nantes et Nantes métropole recommandent aux habitants de limiter ou reporter au maximum leurs sorties ou activités extérieures non indispensables".

Entre 11h et 13h, il a neigé à gros flocons à Nantes, ce qui est rare, occasionnant des batailles de boules de neige, selfies à foison et glissades dans les rues en pente, a constaté une journaliste de l'AFP.

Dans le Morbihan, la préfecture, "compte tenu des conditions de circulation très difficiles liées à de la neige et à des pluies verglaçantes", invite "les parents qui le peuvent (...) à venir chercher leurs enfants dans les établissements scolaires le plus tôt possible".

En outre, "le transport scolaire n’est pas assuré pour les élèves des écoles maternelles et primaires".

L'agglomération de Vannes a aussi décidé de "suspendre dès à présent et jusqu’à nouvel ordre, la circulation de l’ensemble des lignes du réseau (...)".

La collecte des déchets a été perturbée en raison de la neige et du verglas, a également annoncé Lorient-agglomération dans un communiqué.

Vinci Autoroutes appelle également les conducteurs à rester vigilant sur le réseau, précisant dans un communiqué que "les autorités préfectorales ont généralisé l’interdiction de doubler pour les poids-lourds ainsi que l'abaissement de 20 km/h de leur vitesse de circulation".